تغطية مباشرة: أمطار الإمارات.. بلاغات عن طرق مغمورة وتسرب مياه داخل البيوت

"حيثما أمكن، يُشجع المدارس على النظر في ترتيبات عمل مرنة أو بديلة كجزء من تدابيرها الوقائية. نحن ندرك أيضًا أن بعض المدارس ومراكز الطفولة المبكرة قد تعقد دروسًا وأنشطة خارج المنهج خلال العطلات. ومع ذلك، ننصح بشدة بعدم تنظيم أي أنشطة خارجية أو خارج الحرم الجامعي للطلاب خلال هذه الفترة لضمان سلامتهم," قالوا.