تغطية مباشرة: أمطار الإمارات.. بلاغات عن طرق مغمورة وتسرب مياه داخل البيوت
19 ديسمبر 2025، 8:47 صباحًا
شمس خجولة بينما يستمر تجمع المياه
الشمس بدأت بالظهور ببطء من بين الغيوم، وفقًا للقراء في أجزاء من دبي، مثل الكرامة والممزر، بينما أبلغت مناطق أخرى عن شوارع مغمورة بالمياه. شاهد الصور أدناه:
19 ديسمبر 2025، 8:35 صباحًا
تأجيل ورشة عمل يوم العائلة
تم تأجيل ورشة عمل كان من المقرر إقامتها في 20 ديسمبر 2025 كجزء من مبادرة يوم العائلة في مزرعة السعادة لأم حبيبة، إلى 27 ديسمبر 2025 بسبب الظروف الجوية السيئة، حسبما أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
19 ديسمبر 2025، 8:25 صباحًا
تعليق برامج مخيمات الحياة – إصدار الشتاء
أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه بسبب الظروف الجوية السيئة، سيتم تعليق الأنشطة الحالية لعطلة نهاية الأسبوع ضمن برامج مخيمات الحياة — إصدار الشتاء مؤقتًا. ستستأنف الأنشطة وفقًا للجداول المعتمدة بدءًا من الأسبوع المقبل، كما قالوا.
19 ديسمبر 2025، 8:24 صباحًا
انخفاض درجات الحرارة
وسط الطقس غير المستقر، تم تسجيل أدنى درجة حرارة في البلاد صباح الجمعة عند 8.5 درجة مئوية في الغويفات (منطقة الظفرة) في الساعة 7:45 صباحًا.
19 ديسمبر 2025، 8:10 صباحًا
إغلاق المخارج في أم القيوين
أبلغت شرطة أم القيوين عن إغلاق المخارج على شارع الشيخ محمد بن زايد حتى إشعار آخر.
19 ديسمبر 2025، 7:59 صباحًا
تعليق خدمات الحافلات
أبلغت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعليق خدمات الحافلات بين المدن من وإلى إمارتي عجمان والشارقة حتى إشعار آخر، بسبب الظروف الجوية الحالية.
19 ديسمبر 2025، 7:44 صباحًا
المدارس مطالبة باتخاذ الاحتياطات
نظرًا للظروف الجوية غير المستقرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ووفقًا لتوجيهات السلطات في الإمارات، حثت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة على اتخاذ احتياطات إضافية ووضع سلامة موظفيها في المقام الأول.
"حيثما أمكن، يُشجع المدارس على النظر في ترتيبات عمل مرنة أو بديلة كجزء من تدابيرها الوقائية. نحن ندرك أيضًا أن بعض المدارس ومراكز الطفولة المبكرة قد تعقد دروسًا وأنشطة خارج المنهج خلال العطلات. ومع ذلك، ننصح بشدة بعدم تنظيم أي أنشطة خارجية أو خارج الحرم الجامعي للطلاب خلال هذه الفترة لضمان سلامتهم," قالوا.
19 ديسمبر 2025، 7:37 صباحًا
نصيحة شرطة دبي
"نظرًا للظروف الجوية الحالية في جميع أنحاء البلاد، والتي تتميز بالأمطار والرياح القوية والرعد والبرق وأحيانًا البرد، مما يقلل من الرؤية، يُنصح مستخدمو الطرق بالالتزام بتعليمات السلطات المختصة. لنسعى معًا من أجل مجتمع أكثر أمانًا وأمانًا," قالت شرطة دبي في نصيحة صباح الجمعة.
19 ديسمبر 2025، 7:24 صباحًا
شوارع غارقة بالمياه في دبي
أدت الأمطار الليلية إلى غرق الشوارع في عدة مناطق من الإمارة. حوالي الساعة 5:30 صباحًا، لاحظت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن غرفة إدارة الفيضانات المشتركة تتخذ إجراءات لمعالجة تجمع مياه الأمطار في جميع أنحاء الإمارة.
19 ديسمبر 2025، 7:13 صباحًا
توقع المزيد من الأمطار
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات جديدة، محذرًا السكان من المزيد من الأمطار في جميع أنحاء البلاد من الساعة 4:30 صباحًا حتى 10:30 صباحًا يوم الجمعة. تم إصدار تنبيه أصفر لمعظم أنحاء الإمارات، مع تنبيهات برتقالية لأجزاء رئيسية من عدة إمارات. ألقِ نظرة:
19 ديسمبر 2025، 7:09 صباحًا
إلغاء الرحلات الجوية ليوم 19 ديسمبر
تم إلغاء الرحلات التالية لطيران الإمارات اليوم، 19 ديسمبر:
EK977/978 دبي/طهران/دبي
EK823/824 دبي/الدمام/دبي
EK945/946 دبي/البصرة/دبي
EK866/867 دبي/مسقط/دبي
EK853/854 دبي/الكويت/دبي
EK835/836 دبي/البحرين/دبي
EK837/838 دبي/البحرين/دبي
EK705/796 دبي/سيشل/دبي
EK656/657 دبي/ماليه/دبي
EK650/651 دبي/كولومبو/دبي
EK636/637 دبي/بيشاور/دبي
EK043/44 دبي/فرانكفورت/دبي
EK322/323 دبي/إنشيون/دبي
حثت طيران الإمارات عملاءها على التحقق من حالة رحلاتهم بزيارة موقع الشركة للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم.
19 ديسمبر 2025، 6:53 صباحًا
استمرار الطقس غير المستقر
شهدت البلاد أمطارًا غزيرة وبَرَدًا وعواصف رعدية يوم الخميس، 18 ديسمبر، واستمرت يوم الجمعة، 19 ديسمبر، حيث أصدرت السلطات تحذيرات تطلب من السكان البقاء يقظين واتخاذ الحيطة والحذر.
أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تنبيهات برتقالية وصفراء، محذرة السكان من الخروج إلا للضرورة القصوى.
ظهرت مشاهد للشوارع المغمورة بالمياه والعواصف والبرق من عدة إمارات طوال الليل. اضطر السكان للتكيف حيث تأثرت حركة السفر المعتادة.
تم نشر مركبات الاستجابة الطارئة في جميع المناطق المتضررة، وكانت شاحنات الإنقاذ جاهزة لمساعدة السائقين العالقين.