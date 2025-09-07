تغطية مباشرة: خسوف القمر 2025: شاهدوا توهج القمر الدموي من صحراء مليحة في الإمارات
7 سبتمبر 2025، الساعة 8:07 مساءً
كسوف جزئي قريبًا
قال برابهاكاران أنديابان، منسق التعليم في متنزه مليحة الوطني لصحيفة خليج تايمز : "مع تكبير كل حفرة وانحناءة للقمر مقابل الظلام، بدأت المرحلة الأولى من الخسوف رسميًا".
وأوضح أن الظل شبه الظلي للأرض بدأ بالفعل بالدخول من خلال مسار القمر.
في غضون نصف ساعة فقط، سيبدأ الخسوف الجزئي، وسيغطي القمر تدريجيًا ويلقي ضوءًا أحمر على طول انحناء الأرض - وهو التحول الذي من شأنه أن يبهر المراقبين في جميع أنحاء سماء الإمارات العربية المتحدة.
7 سبتمبر 2025، الساعة 8:03 مساءً
مقدمة درامية
يتوهج القمر بلون برتقالي- وهي مقدمة دراماتيكية للقمر الدموي القادم.
يزداد لونه الدافئ عمقًا مع مرور الوقت، مُلقيًا ضوءًا أثيريًا على سماء الإمارات العربية المتحدة. بداية آسرة لأحد أروع العروض السماوية لهذا العام.
7 سبتمبر 2025، الساعة 7:57 مساءً
تحت القمر العملاق
في الشارقة، يُظهر القمر عالياً في السماء، شاسعاً ومُشرقاً، وكأنه مُعلّقٌ بعيداً عن متناول اليد. يُغمر بريقه الليل، وكل فوهة وكل منحنى مُحدّد بوضوحٍ مُذهل. مُكبّراً في مواجهة الظلام، يبدو قريباً بشكلٍ لا يُصدّق، ساحراً بجماله، آسراً لأنظار كل من يشاهده.
شاهد الصور أدناه:
7 سبتمبر 2025، الساعة 7:47 مساءً
السكان ينتظرون
يستمتع السكان المتلهفون بدفء المساء. بعضهم مُلتحفون ببطانيات مؤقتة، والبعض الآخر مُتكئون على كراسي الحديقة، ووجوههم متجهة نحو السماء.
تحت القبة الواسعة للسماء الليلية، يتدلى أنفاس جماعية - لحظة من الترقب المشترك - بينما يستعد القمر لتحوله البطيء وغير الدنيوي.
7 سبتمبر 2025، الساعة 7:42 مساءً
دعاء خاص بالكسوف
ومع بدء القمر صعوده البطيء فوق الأفق - مغطى بوهج برتقالي ناري - تم حث المصلين على الانضمام إلى الصلاة الخاصة مباشرة بعد العشاء (7.50 مساءً) في جميع المساجد في جميع أنحاء البلاد، مع امتداد وقت الصلاة حتى الساعة 10.30 مساءً.
7 سبتمبر 2025، الساعة 7:39 مساءً
القمر يشرق فوق الإمارات
مع ارتفاع القمر فوق سماء الإمارات، فإنه يظهر بلون برتقالي مذهل - وهو أول علامة مرئية لخسوف القمر الذي طال انتظاره.
يقف رجل بجانب جمله بينما يبدأ القمر بالظهور خلفهما، مُلقيًا على السماء لونًا كهرمانيًا ناعمًا. وعلى خلفية الصحراء، يرسم خسوف القمر المتكشف مشهدًا سرياليًا - مشهدًا يمتزج فيه التراث بجمال سماء الليل الخالد.
7 سبتمبر 2025، الساعة 7:35 مساءً
مشهد سماوي نادر
انظروا إلى السماء الليلة لتشاهدوا مشهداً سماوياً نادراً: خسوف كلي للقمر سيغطي القمر بوهج قرمزي عميق لأكثر من ساعة.
من سماء الصحراء الصافية في ردهة منتزه مليحة الوطني البانورامية، إلى المساجد التي تُقام فيها الصلوات، يتواجد مراسلونا على الأرض ليوثّقوا كل لحظة. مع وجود المصورين في مواقع مميزة، توقعوا صورًا خلابة لـ"القمر الدموي" الدرامي لحظة بلحظة.
تابع هذه المدونة المباشرة للحصول على التحديثات والصور المذهلة والتجارب على الأرض بينما يظلم الكسوف تدريجيًا ويحمر ثم يطلق القمر مرة أخرى إلى سماء الليل.