تغطية مباشرة: جيتكس 2025: انطلاق أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم في دبي

يشهد مركز دبي التجاري العالمي ازدحامًا مروريًا كثيفًا استعدادًا لافتتاح معرض جيتكس العالمي 2025 يوم الاثنين. ويتوقع أن يحضر آلاف العارضين والزوار يوميًا هذا الحدث الذي يستمر خمسة أيام.