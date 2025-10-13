تغطية مباشرة: جيتكس 2025: انطلاق أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم في دبي
13 أكتوبر 2025، الساعة 9:06 صباحًا
تحديث حركة المرور
يشهد مركز دبي التجاري العالمي ازدحامًا مروريًا كثيفًا استعدادًا لافتتاح معرض جيتكس العالمي 2025 يوم الاثنين. ويتوقع أن يحضر آلاف العارضين والزوار يوميًا هذا الحدث الذي يستمر خمسة أيام.
هل تنوي الذهاب إلى العمل؟ خلال الفترة من ١٣ إلى ١٧ أكتوبر، خطط مسبقًا لتجنب زحام معرض جيتكس - قد يعني ذلك المغادرة مبكرًا أو استخدام وسائل النقل العام، حسب خياراتك.
13 أكتوبر 2025، الساعة 9:00 صباحًا
جيتكس 2025 يصادف اليوم الأول
ينبض مركز دبي التجاري العالمي بالطاقة مع افتتاح معرض جيتكس 2025 أبوابه اليوم أمام عمالقة التكنولوجيا والمبتكرين وآلاف الزوار من جميع أنحاء العالم. من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين إلى التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الفضاء، تجتمع أكثر من 2000 شركة ناشئة من أكثر من 180 دولة تحت سقف واحد في نسخة تُعدّ الأكثر ديناميكية حتى الآن.
بفضل صحفيينا الذين يقدمون التقارير المباشرة من الميدان، تقدم لك صحيفة خليج تايمز تحديثات في الوقت الفعلي، وإطلاق المنتجات، واللحظات الرئيسية - بما في ذلك رؤى من عمالقة الصناعة مثل سام ألتمان - وكل شيء بينهما.
ومع توديع الحدث لمقره القديم في مركز التجارة العالمي قبل انتقاله إلى مدينة إكسبو دبي عام ٢٠٢٦، يخيم شعورٌ بالحنين إلى الماضي. ابقوا معنا لننقل لكم نبض جيتكس ٢٠٢٥ - من أحدث التقنيات إلى تنبيهات المرور واللحظات التي لا تُفوّت.