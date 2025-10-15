تغطية مباشرة: افتتاح القرية العالمية اليوم.. العد التنازلي للموسم الـ 30 بدأ
15 أكتوبر 2025، الساعة 4:09 مساءً
احتفالات الافتتاح
في حين قد يجادل البعض بأن أي يوم في هذا الجذب السياحي هو يوم خاص، إلا أن اليوم الأول من الموسم يظل دائمًا مميزًا.
وقالت القرية العالمية إن أفضل طريقة للاستمتاع بحفل الافتتاح هي الدخول عبر بوابة العالم - على الرغم من أن بوابة الثقافة وبوابة السعادة مفتوحتان أيضًا.
جميع مواقف السيارات متاحة اليوم باستثناء موقف السيارات P3 الذي سيبقى مغلقا حتى الساعة 8 مساءا.
15 أكتوبر 2025، الساعة 4:01 مساءً
كيفية الوصول إلى هناك
إذا كنت ترغب في استخدام وسائل النقل العام اليوم، فهيئة الطرق والمواصلات توفر لك كل ما تحتاجه! تتوفر أربعة خطوط حافلات مباشرة من دبي إلى القرية العالمية.
وهي كما يلي:
المسار 102: محطة حافلات الراشدية – القرية العالمية (كل 60 دقيقة).
المسار 103: محطة حافلات الاتحاد – القرية العالمية (كل 40 دقيقة).
المسار 104: محطة حافلات الغبيبة – القرية العالمية (كل 60 دقيقة).
المسار 106: محطة حافلات مول الإمارات – القرية العالمية (كل 60 دقيقة).
15 أكتوبر 2025، الساعة 3:53 مساءً
هل انت مستعد؟
القرية العالمية تُكمل عامها الثلاثين! تفتتح الوجهة العالمية الشهيرة اليوم موسمها المميز، في ما سيكون "أروع نسخة" لها حتى الآن.
هذا العام، ازدادت حماسة الزوار أكثر من أي وقت مضى، مع إضافة معالم جذب جديدة مثل مملكة التنين - تجربة تجول غامرة - وعرض فريد يُدعى "حدائق العالم" سيُبهر الجماهير. كما خضعت المعالم المألوفة، مثل المسرح الرئيسي الشهير وشارع فييستا والمناظر الطبيعية في جميع أنحاء القرية، لتضفي عليها لمسةً جديدةً ومُثيرةً لهذا الموسم الجديد.
يوم الافتتاح سيكون مميزًا للغاية، مع استعداد القرية العالمية لتقديم كل ما في وسعها. سيستمتع الزوار بالترفيه بدءًا من البوابة الثانية التي تفتح الساعة السادسة مساءً.
تابعونا حيث تقدم لكم صحيفة خليج تايمز كل الأحداث مع فتح الأبواب في الموسم الثلاثين من القرية العالمية.