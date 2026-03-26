تغطية مباشرة: استراحة "جوية" قصيرة.. ومنخفض الإمارات يستعد لـ "الموجة الأخيرة"

10:18 صباحاً

تحقق من الحقائق!

اجتاحت رياح قوية وصلت سرعتها إلى 74 كم/ساعة أجزاءً من دولة الإمارات يوم الأربعاء، وتحديداً في منطقة الظفرة بأبوظبي، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد (NCM)، سجلت سرعات الرياح المستويات التالية:

تصل إلى 74 كم/ساعة في الغويفات.

حوالي 71 كم/ساعة في مصفح.

تصل إلى 65 كم/ساعة في المناطق البحرية. وعلى الرغم من شدة الرياح، أكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الظروف ليست إعصاراً، مفنداً الادعاءات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت "حنين دجاني" من صحيفة "خليج تايمز".

"تسمية هذا بالإعصار أمر غير صحيح علمياً — وخطأ تماماً."

— خبير الأرصاد بالمركز الوطني، د. أحمد حبيب.

10:04 صباحاً

"صلوا في بيوتكم"

طلبت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة من المقيمين يوم الأربعاء أداء الصلاة في منازلهم بدلاً من التوجه إلى المساجد، وذلك نظراً لظروف الطقس غير المستقرة.

كما صدرت تعليمات لأئمة المساجد بتذكير المصلين عبر مكبرات الصوت فور انتهاء الأذان بعبارة: "صلوا في رحالكم" (أو بيوتكم) في جميع المناطق المتأثرة بالأمطار، مع تقديم النصح للمصلين بناءً على أحوال الطقس المحلية.

ويمكن للمصلين أيضاً الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء في حال أداؤها في المساجد، وذلك حسب الظروف الجوية في كل منطقة.

9:58 صباحاً

جريان الأودية مستمر

بدأت الأودية في الجريان بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت بالأمس، مما دفع السلطات إلى تذكير المقيمين بضرورة الابتعاد عن مجاري المياه القوية. شاهد هذا الفيديو من "مركز العاصفة" الذي يظهر استمرار تدفق الأودية: