تغطية مباشرة: أمطار غزيرة وعواصف رعدية متوقعة في الإمارات اليوم
25 مارس 2026، 8:14 صباحًا
الطقس المتوقع اليوم
25 مارس 2026، 7:58 صباحًا
عدم استقرار الربيع
أفادت الخليج تايمز' عزة العلي، أن إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أوضح عبر منصة X الظروف الجوية الحالية.
وقال إن الفترة الحالية تمثل الموسم المعروف باسم ‘السرايات’ أو ‘المراويح’، وهو وقت من عدم الاستقرار الجوي الربيعي خلال المرحلة الانتقالية من منتصف مارس إلى أوائل مايو.
وأوضح أن هذا الموسم يتميز بتشكل السحب الركامية، وغالبًا ما يصاحبها عواصف رعدية، أمطار، برق، رعد، وحبات برد متفرقة.
وأضاف الجروان أنه من المتوقع حدوث حالة جوية ربيعية ملحوظة بين 21 و 27 مارس.
25 مارس 2026، 7:53 صباحًا
طرق غارقة بالمياه، أطفال يلعبون تحت المطر — لمحة عن طقس هذا الأسبوع
شهاب/الخليج تايمز
25 مارس 2026، 7:33 صباحًا
كيف هو الطقس اليوم؟
تشهد الإمارات طقسًا غير مستقر حتى يوم الجمعة، مصحوبًا بأمطار غزيرة وظروف متغيرة باستمرار. شهدت أجزاء مختلفة من البلاد أمس أمطارًا غزيرة، مما أدى إلى غمر المياه للطرق في بعض المناطق.
من المحتمل أن يكون السكان الذين خرجوا بعد الأمطار في 23 مارس قد لاحظوا برودة خفيفة في الجو — وظروفًا جوية شبيهة بشهر يناير — وهو تغيير مبهج عن الحرارة الحارقة.
أفادت حنين دجاني من خليج تايمز في وقت سابق أن الأمطار ستستمر حتى يوم الأربعاء، مع توقع هطول أمطار متقطعة من النهار حتى المساء في جميع أنحاء البلاد. من المرجح أن تتحسن الظروف تدريجيًا خلال الليل، مع انخفاض فرصة هطول الأمطار.