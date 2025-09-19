تغطية مباشرة: آيفون 17 في الإمارات: المتسوقون ينتطرون منذ الرابعة صباحاً للحصول على الأجهزة

في دبي مول، تمتد الطوابير على امتداد المبنى، وينتظر الناس حتى قرب النافورة، على بُعد طابقين فقط من متجر آبل الرئيسي. أما في مول الإمارات، فلا يُسمح بالدخول إلا للعملاء الذين لديهم مواعيد مسبقة.