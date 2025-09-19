تغطية مباشرة: آيفون 17 في الإمارات: المتسوقون ينتطرون منذ الرابعة صباحاً للحصول على الأجهزة

19 سبتمبر 2025، الساعة 7:38 صباحًا
محمد (شاكا) من باكستان أول المنتظرين في طابور دبي مول. منذ الرابعة فجرًا، لم تفارق الابتسامة وجه هذا المغترب الباكستاني.
"أنا أحب هواتف آيفون"، كما يقول، مضيفًا أنه حجز أحدث العروض بمجرد طرحها للطلبات المسبقة ويخطط للحصول على هاتفي آيفون 17 برو و17 برو ماكس.
19 سبتمبر 2025، الساعة 7:32 صباحًا
يسود نشاطٌ كبيرٌ داخل متاجر آبل، حيث يستعد الموظفون لاستقبال أوائل المشترين. إليكم لمحةً:
19 سبتمبر 2025، الساعة 7:28 صباحًا
يقوم موظفو دبي مول ومول الإمارات بتقييد دخول زوار المركز التجاري، ويسمحون فقط لأولئك الذين لديهم حجوزات مسبقة بالدخول إلى المبنى.
لا يزال الحماس مرتفعا بين الأشخاص المصطفين هناك، وهم يعدون الدقائق المتبقية حتى فتح المتاجر.
19 سبتمبر 2025، الساعة 7:19 صباحًا
رحمن، الذي حصل على هاتف iPhone 16s العام الماضي، يعود هذا العام ليحصل على هاتف iPhone 17 الجديد. هذه المرة، قام بحجز هاتفين iPhone 17 مسبقًا، أحدهما أساسي والآخر Pro Max.
وصل إلى دبي مول في الساعة 3:51 صباحًا ووجد حوالي 20 شخصًا في الطابور بالفعل.
19 سبتمبر 2025، الساعة 7:09 صباحًا
مع إطلاق هاتف آيفون 17 الذي طال انتظاره اليوم، بدأت طوابير طويلة تتشكل منذ الساعة الخامسة صباحًا.
في دبي مول، تمتد الطوابير على امتداد المبنى، وينتظر الناس حتى قرب النافورة، على بُعد طابقين فقط من متجر آبل الرئيسي. أما في مول الإمارات، فلا يُسمح بالدخول إلا للعملاء الذين لديهم مواعيد مسبقة.
لأول مرة منذ سنوات، لن تسمح شركة Apple بالشراء المباشر لسلسلة iPhone 17 - والتي تشمل iPhone 17 وiPhone 17 Air وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max - في متاجر Apple في الإمارات العربية المتحدة في يوم الإطلاق.
في العام الماضي، كان بإمكانك حجز هاتف iPhone الخاص بك والذهاب إلى المتجر في الوقت المخصص لك وإجراء الدفع قبل استلام الجهاز الجديد.
لكن هذا العام، لن تتمكن من استلام الهاتف من المتجر إلا بعد طلبه مسبقًا عبر الإنترنت.