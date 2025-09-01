تغريم 5400 شركة لمخالفة أنظمة العمل خلال النصف الأول

اتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءات قانونية وإدارية بحق أكثر من 5400 منشأة لمخالفتها أنظمة العمل خلال النصف الأول من عام 2025. وأُحيلت بعض الحالات إلى النيابة العامة، بحسب خطورة المخالفات، والتي شملت عدم دفع الأجور، والمشاركة في برامج "التوطين الوهمي"، والعمل خارج الأنشطة المرخصة، وتسجيل العمال بدون عقود عمل حقيقية.