تغريم 40 وكالة استقدام في الإمارات لمخالفات قانونية

وأشارت الوزارة إلى أن غالبية المخالفات المسجلة تمثلت في عدم رد رسوم الاستقدام كاملةً أو جزئيًا لأصحاب العمل المتعاملين معهم خلال المدة المحددة، وهي أسبوعين من تاريخ إعادة العاملة المنزلية إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن توقفها عن العمل. كما شملت المخالفات عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة بشكل واضح للعملاء.