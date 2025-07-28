تغريم 40 وكالة استقدام في الإمارات لمخالفات قانونية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن معاقبة 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد ثبوت ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون العمل في شأن العمالة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي مكتب استقدام للعمالة المنزلية يثبت ارتكابه مخالفات أو تجاوزات قانونية أو إدارية.
وأوضحت أن تكرار مخالفات تلك الجهات وعدم التزامها بالأنظمة القانونية المنظمة لعملها يعرضها لعقوبات صارمة وأكثر شدة قد تصل إلى إلغاء تراخيصها.
في بيان صحفي، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الرقابة المستمرة على أعمال مكاتب استقدام العمالة المساعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى استدامة لوائح سوق العمل، وتعزيز تنافسيتها وريادتها، والاستجابة الفورية لشكاوى أصحاب العمل والأسر بشأن عملهم. ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال التطبيق الفعال لأنظمة الرصد الميداني والرقمي لرصد المخالفات واحتواءها، مع ضمان الالتزام الصارم من جانب هذه المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت الوزارة إلى أن غالبية المخالفات المسجلة تمثلت في عدم رد رسوم الاستقدام كاملةً أو جزئيًا لأصحاب العمل المتعاملين معهم خلال المدة المحددة، وهي أسبوعين من تاريخ إعادة العاملة المنزلية إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن توقفها عن العمل. كما شملت المخالفات عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة بشكل واضح للعملاء.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين جاهزية نظامها التفتيشي والرقابي للتعامل مع المخالفات والتجاوزات بكل جدية وحزم وشفافية، مشيرةً إلى التزامها بالاستماع إلى ملاحظات وشكاوى أصحاب العمل بشأن مكاتب استقدام العمالة المنزلية. وحثت المتعاملين على التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية من هذه المكاتب عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو بالاتصال بمركز الشكاوى والاستشارات العمالية على الرقم 80084.
كما حثت الوزارة المتعاملين على التعامل فقط مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، تجنبًا لأي ممارسات سلبية. وأشادت بغالبية هذه المكاتب لالتزامها بتقديم خدمات رائدة وتنافسية لعملائها، وتقديم خيارات وباقات متنوعة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة بأسعار مناسبة، ووفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. وهذا بدوره يُسهم في تعزيز تنافسيتها ونموها، ويضمن ريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه بإمكان المتعاملين الاطلاع على قائمة مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة عبر موقعها الرسمي www.mohre.gov.ae، لضمان حماية حقوقهم والاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه المكاتب.