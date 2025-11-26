تعيين مسؤولين للذكاء الاصطناعي في كل جهة حكومية لتعزيز التحول الرقمي في دبي

يُعدّ مؤتمر "العناية بالاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي انطلق يوم الأربعاء في مدينة جميرا بدبي، أبرز منصة في المنطقة للعمل المناخي والابتكار في مجال الطاقة النظيفة. وهو فعالية معتمدة من CPD ومنظمة من قبل شركة "تريسكون"، تجمع أكثر من ألف مشارك من ممثلي الحكومات والمستثمرين وقادة الصناعات لمدة يومين من التعاون لبناء مستقبل منخفض الكربون.