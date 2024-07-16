"تعهد الاحترام" مبادرة لتحسين معاملة سائقي التوصيل
وسط الصيف الحارق في دولة الإمارات، والذي غالباً ما يتجاوز 45 درجة مئوية خلال النهار، يدعو السكان إلى معاملة سائقي التوصيل باحترام. وقد أدت حوادث سوء المعاملة وعدم كفاية المرافق إلى إطلاق دعوات لمزيد من التعاطف من المطاعم والمقاهي والمؤسسات الأخرى تجاه هؤلاء العمال الأساسيين.
وقال حسن الزاهر، مواطن إماراتي مقيم في ند الشبا، أنه شاهد نادل مطعم يأمر عمال التوصيل بالانتظار في الخارج دون سبب وجيه.
وعندما تحدث إلى موظفي المطعم، زعموا أن العمال كانوا "يزعجون الزبائن".
وقال الزاهر: "كان من الواضح بالنسبة لي أنهم لم يزعجوا أحداً. لم يكن لدى المطعم مناطق مظللة بالخارج للانتظار فيها. ولم يكن من الممكن أن يؤثر عليهم بأي شكل من الأشكال إذا وقف عمال التوصيل في الداخل لمدة 15 دقيقة". القليل من التعاطف لن يضر أحداً".
وبالمثل، روت الوافدة الأمريكية "إيما جون"، إحدى سكان واحة السيليكون، حادثة تم فيها حرمان عامل توصيل متعب من الأشياء الأساسية مثل الماء والحمام أثناء انتظار الطلب.
وأضافت: "من الواضح أن هؤلاء العمال لا يتم التعامل معهم دائماً باحترام. تحتاج المطاعم والمؤسسات إلى فهم أنهم جزء حيوي من أعمالهم، وحتى قبل ذلك، عليهم فهم أنهم بشر أمثالهم".
وواجه المغترب الهندي محمد سالم، أحد سكان القوز، موقفاً مشابهاً في السوبر ماركت في حيه الذي كان يعلق لافتة تقول "عمال التوصيل ينتظرون في الخارج".
وقال معبراً عن خيبة أمله: "يعمل هؤلاء العمال بلا كلل لتوصيل طلباتنا، وغالباً في درجات حرارة عالية، أقل ما يمكننا فعله هو أن نوفر لهم مساحة مريحة للراحة لبضع دقائق".
وشارك اثنان من عمال التوصيل تجاربهم مع صحيفة الخليج تايمز، مؤكدين على التناقضات في التعامل بين المؤسسات المختلفة.
وعلق أحد عمال التوصيل، علي (تم تغيير الاسم حسب الطلب)، قائلاً: "يمكن أن تتم معاملتنا بلطف في بعض الأماكن حيث يتم تقديم وجبات خفيفة لنا، وهو أمر نقدره، خاصة في حرارة الصيف الحارقة. لكن البعض الآخر يمكن أن يكون فظاً".
ومع ذلك، اعترف علي أنه من غير المعتاد في تجربته مواجهة مثل هذا الموقف. ولكن عندما يحدث ذلك فإنه يؤثر عليه، خاصة مع ساعات العمل الطويلة.
وقال: "أعتقد أن المطاعم بحاجة إلى أن تفهم أننا نعمل لساعات طويلة في الجو الحار. حتى الكلمة الطيبة يمكن أن تترك أثراً كبيراً".
وأضاف عامل توصيل آخر: "في فصل الصيف على وجه الخصوص، يمكن أن تُحدث الاستراحة في مكان بارد لمدة دقيقة فرقاً كبيراً عندما تتجول في الشمس طوال اليوم. لكنك لا تعرف أبداً ما يمكن توقعه؛ حيث يمكن أن تختلف المعاملة بشكل كبير بين مؤسسات مختلفة."
وفي عرض مشجع لدعم المجتمع، لجأ السكان إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركوا الأعمال اللطيفة تجاه عمال التوصيل. وشوهد الكثيرون وهم يتركون الماء البارد والحلويات الصغيرة خارج منازلهم مع وجود لافتات تشجع عمال التوصيل على أخذها.
وأثارت المناقشات عبر الإنترنت أيضاً اقتراحات مبتكرة، مثل إضافة رسوم إضافية لعمليات التوصيل خلال ساعات الذروة لتعويض العمال عن تحملهم للحرارة الشديدة.
وعلق أحد مستخدمي الإنستغرام على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بإحدى شركات التوصيل: "عمل جيد. هل يمكننا أن نقترح عليك أيضاً إضافة رسوم إضافية قدرها 25 درهماً للطلبات التي يتم تسليمها بين الساعة 11 صباحاً و4 مساءً. وذلك حتى يحصل السائقون أو الدراجون على رسوم إضافية لتعويض معاناتهم. وفي الحالة، إذا لم يرغب الناس في دفع المزيد، فلا يطلب خلال تلك الساعات ويعرض عمال التوصيل للحرارة".
"تعهد الاحترام"
واستجابة لهذه المخاوف، طرحت منصة التوصيل ديليفرو مبادرة "تعهد الاحترام" لعملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحدد التعهد المبادئ التي تهدف إلى تحسين معاملة عمال التوصيل وتعزيز نظام التوصيل في دولة الإمارات بشكل عام.
وأوضح أنيس حرب، المدير العام لشركة ديليفيرو في الشرق الأوسط، أنّ "المبادئ الأساسية لتعهد الاحترام تشمل معاملة الجميع باحترام، وتعزيز الاحترافية، وضمان التواصل المفتوح، وتسهيل الوصول إلى المرافق، والسعي لتحقيق التميز التشغيلي".
وأكد حرب أنّ الدافع وراء هذه المبادرة هو الالتزام بتحسين رفاهية عمال التوصيل، خاصة خلال أشهر الصيف الصعبة. وأشار إلى أنّ تعهد الاحترام يمثل تقدماً كبيراً في الصناعة، ويهدف إلى رفع المعايير التشغيلية وتعزيز الاحترام المتبادل.
وشدد على التزام الشركة بتعزيز تجربة عامل التوصيل، قائلاً: "لقد قمنا هذا العام بإعادة المبادرات الصيفية السنوية مثل مناطق الراحة في "حافلات رو"، "ومواقع (اديشن Editions)" (مطابخ التوصيل فقط)، ومواقع (هوب Hop) (متاجر البقالة المخصصة للتوصيل فقط)، توزيع المرطبات، بالإضافة إلى الاستثمارات في مجموعات الدراجين لدينا، وتنظيم فعاليات الدراجين الموسمية.
وقامت ما يقرب من 40 مؤسسة بالتسجيل بعد وقت قصير من الإطلاق. من خلال استطلاعات الرأي التي تعبر عن آراء هؤلاء العمال الأساسيين، ومقاييس مثل كفاءة التوصيل واستطلاعات الطلب، إلى جانب تعليقات الشركاء، ستقوم منصة التوصيل بقياس تأثير تعهد الاحترام والنظر في توسيع المبادرة لتصبح معياراً صناعياً.
وأعرب ستيف فلاويث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (يولك براندز Yolk Brands)، عن دعمه لهذه المبادرة.
وقال: "لطالما كان ركاب التوصيل جزءاً لا يتجزأ من نمونا، ولطالما اعتبرناهم جزءاً من عائلة (يولك براندز Yolk Brands). ونحن نشيد بشركة ديليفرو لإطلاقها تعهد الاحترام ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين الظروف لهؤلاء العمال، الذين يمثلون العمود الفقري لهذه الصناعة".
وسلط فلاويث الضوء على الجهود الاستباقية التي تبذلها شركة (يولك براندز Yolk Brands) في توفير مناطق استراحة مخصصة ومجهزة بوسائل الراحة مثل المياه والصرف الصحي لعمال التصويل في جميع مطاعم (بيكل Pickl).
وأضاف: "لقد حاولنا دائماً أن نكون قدوة ولهذا السبب يحتوي كل فرع لمطعم (بيكل Pickl) على "منطقة استراحة لعمال التوصيل" حيث يمكنهم الهروب من الحرارة وأخذ قسط من الراحة والحصول على بعض الماء وتعقيم معداتهم قبل استلام طلبهم. ونأمل أن تحذو المزيد من العلامات التجارية حذوها وتبدأ في معاملة عمال التوصيل بالاحترام الذي يستحقونه".