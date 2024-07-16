"تعهد الاحترام" مبادرة لتحسين معاملة سائقي التوصيل

وبالمثل، روت الوافدة الأمريكية "إيما جون"، إحدى سكان واحة السيليكون، حادثة تم فيها حرمان عامل توصيل متعب من الأشياء الأساسية مثل الماء والحمام أثناء انتظار الطلب.

وأضافت: "من الواضح أن هؤلاء العمال لا يتم التعامل معهم دائماً باحترام. تحتاج المطاعم والمؤسسات إلى فهم أنهم جزء حيوي من أعمالهم، وحتى قبل ذلك، عليهم فهم أنهم بشر أمثالهم".

وواجه المغترب الهندي محمد سالم، أحد سكان القوز، موقفاً مشابهاً في السوبر ماركت في حيه الذي كان يعلق لافتة تقول "عمال التوصيل ينتظرون في الخارج".

وقال معبراً عن خيبة أمله: "يعمل هؤلاء العمال بلا كلل لتوصيل طلباتنا، وغالباً في درجات حرارة عالية، أقل ما يمكننا فعله هو أن نوفر لهم مساحة مريحة للراحة لبضع دقائق".

وشارك اثنان من عمال التوصيل تجاربهم مع صحيفة الخليج تايمز، مؤكدين على التناقضات في التعامل بين المؤسسات المختلفة.

وعلق أحد عمال التوصيل، علي (تم تغيير الاسم حسب الطلب)، قائلاً: "يمكن أن تتم معاملتنا بلطف في بعض الأماكن حيث يتم تقديم وجبات خفيفة لنا، وهو أمر نقدره، خاصة في حرارة الصيف الحارقة. لكن البعض الآخر يمكن أن يكون فظاً".

ومع ذلك، اعترف علي أنه من غير المعتاد في تجربته مواجهة مثل هذا الموقف. ولكن عندما يحدث ذلك فإنه يؤثر عليه، خاصة مع ساعات العمل الطويلة.

وقال: "أعتقد أن المطاعم بحاجة إلى أن تفهم أننا نعمل لساعات طويلة في الجو الحار. حتى الكلمة الطيبة يمكن أن تترك أثراً كبيراً".

وأضاف عامل توصيل آخر: "في فصل الصيف على وجه الخصوص، يمكن أن تُحدث الاستراحة في مكان بارد لمدة دقيقة فرقاً كبيراً عندما تتجول في الشمس طوال اليوم. لكنك لا تعرف أبداً ما يمكن توقعه؛ حيث يمكن أن تختلف المعاملة بشكل كبير بين مؤسسات مختلفة."

وفي عرض مشجع لدعم المجتمع، لجأ السكان إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركوا الأعمال اللطيفة تجاه عمال التوصيل. وشوهد الكثيرون وهم يتركون الماء البارد والحلويات الصغيرة خارج منازلهم مع وجود لافتات تشجع عمال التوصيل على أخذها.