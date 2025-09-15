تعليم مجاني ومرونة عمل... شركات إماراتية تعيد تعريف بيئة الموظف

تقوم بعض المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة بتغطية تكاليف التعليم الكاملة لأبناء موظفيها، دون وضع أي حد أقصى لعدد الأطفال.

ويأتي هذا في وقت تطرح فيه أعداد متزايدة من الشركات في البلاد مبادرات تركز على الأسرة وتتجاوز الامتيازات المعتادة في مكان العمل، بهدف تخفيف تحديات الموازنة بين المسؤوليات المهنية والشخصية.

وتعمل الشركات على إعادة تصميم سياساتها - بدءًا من الجداول الزمنية المرنة وفرص العمل عن بعد إلى دعم رعاية الأطفال مثل مرافق الحضانة وإجازة الأمومة الممتدة - لضمان شعور الموظفين وأسرهم بالدعم والتقدير.

التعليم وعد وليس امتيازًا

قال راجي ضو، الرئيس التنفيذي لشركة DMDC: "نغطي نفقات تعليم كل موظف لديه أطفال يقيمون في الخارج بالكامل، دون أي حد أقصى لعدد الأطفال الذين ندعمهم. كما نمول تكاليف التعليم الكامل في الخارج لأطفال موظفينا ذوي الياقات الزرقاء. وهذه ليست خطوة استراتيجية، بل وعد قطعناه لهم منذ البداية. هؤلاء الموظفون هم ركيزة عملياتنا. يستحق أطفالهم نفس الفرص المتاحة لأي شخص آخر. ومن خلال الاستثمار في مستقبلهم، نرسل رسالة مفادها أن كل دور مهم وكل أسرة لها قيمتها".

وأضاف المسؤول في شركة بناء العقارات أن مثل هذه الجهود تستجيب أيضًا لاحتياجات أوسع في جميع أنحاء البلاد.

تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 2.2 مليون عامل من ذوي الياقات الزرقاء، يواجه الكثير منهم عوائق نظامية تحول دون حصولهم على التعليم والتقدم. وتُحرز برامج مثل "العمل الذكي" ومبادرة "أهداف الحياة" التابعة لدبي القابضة تقدمًا ملحوظًا من خلال توفير الثقافة الرقمية والتثقيف المالي. ولكن لا يزال هناك مجال للمزيد. فالشركات لديها الموارد والمسؤولية اللازمتان للتدخل في حال عجزت الأنظمة التقليدية عن ذلك.