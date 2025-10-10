تعليم العربية في سن مبكرة يعزز الانتماء والهوية لدى الأطفال

المؤتمر، الذي تنظمه مجموعة كلمات بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، هو الأول من نوعه في العالم العربي. ويهدف إلى تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال دمج الأغاني والقصص واللعب والفنون والتكنولوجيا في تعلم اللغة العربية.