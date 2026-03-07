تعليق مؤقت للعمليات في مطار دبي الدولي لضمان سلامة المسافرين

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم السبت عن تعليق العمليات في مطار دبي الدولي (DXB) مؤقتاً، وذلك لضمان سلامة الركاب والموظفين وطواقم الطيران.
وأوضح المكتب أن جميع الإجراءات يتم التعامل معها وفقاً لبروتوكولات السلامة المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار شركة طيران الإمارات بتعليق رحلاتها من وإلى دبي حتى إشعار آخر، علماً بأن الناقلة الوطنية لدولة الإمارات كانت تشغل خدمات محدودة من دبي وأبوظبي عبر ممرات جوية آمنة.
وفي بيان لاحق، ذكرت الناقلة أن جميع الرحلات المسائية للمسافرين الذين لديهم حجز مؤكد بتاريخ 7 مارس سيتم استئنافها.
استجابت السلطات في دبي يوم السبت لحادث بسيط ناتج عن سقوط شظايا بعد عملية اعتراض ناجحة، ولم يتم تسجيل أي إصابات. كما نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وقوع حادث داخل مطار دبي الدولي.
وتقوم دولة الإمارات بالدفاع عن نفسها ضد موجات من الهجمات الإيرانية منذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير.