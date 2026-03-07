تعليق مؤقت للعمليات في مطار دبي الدولي لضمان سلامة المسافرين

استجابت السلطات في دبي يوم السبت لحادث بسيط ناتج عن سقوط شظايا بعد عملية اعتراض ناجحة، ولم يتم تسجيل أي إصابات. كما نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وقوع حادث داخل مطار دبي الدولي.