تعليق مؤقت للرحلات في مطار دبي إثر حادث مسيرة.. و"طيران الإمارات" تطمئن المسافرين

أعلنت طيران الإمارات في وقت مبكر من اليوم الاثنين عن تعليق مؤقت لرحلاتها من وإلى دبي، في أعقاب حادث يتعلق بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار دبي الدولي.

وحثت الشركة المسافرين على عدم التوجه إلى المطار، قائلة إنه سيتم مشاركة التحديثات فور توفرها. "سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى ولن يتم المساس بها."

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في وقت سابق أن حادثًا يتعلق بطائرة بدون طيار بالقرب من مركز السفر الدولي أثر على أحد خزانات الوقود وتسبب في حريق. وفي بيان لاحق، أكد المكتب أن الحريق تم احتواؤه ولم يتم تسجيل أي إصابات.

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا KT على قنوات واتساب.

ومع ذلك، وكإجراء احترازي، تم تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا في المطار، وتم تحويل بعض الرحلات إلى مطار آل مكتوم.

وأعلنت شرطة دبي عن إغلاق طريق المطار ونفق المطار مؤقتًا. كما تم إغلاق جسر القرهود المؤدي إلى شارع كازابلانكا. وحثت سائقي السيارات على استخدام طرق بديلة في هذه الأثناء.