غداً ..تعليق رحلات طيران الإمارات مؤقتاً إلى دمشق

في يونيو من هذا العام، أعلنت طيران الإمارات عن إعادة تقديم الرحلات بين دبي ودمشق اعتبارًا من 16 يوليو، بعد تعليق العمليات إلى العاصمة السورية في عام 2012 بسبب الحرب الأهلية في البلاد العربية.