غداً ..تعليق رحلات طيران الإمارات مؤقتاً إلى دمشق

ستعلق طيران الإمارات الرحلات إلى دمشق اعتبارًا من يوم السبت، 15 نوفمبر، حتى إشعار آخر، أكد متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة الخليج تايمز يوم الجمعة.
أوضح المتحدث باسم الناقل الذي يتخذ من دبي مقرًا له، أن القرار جاء بعد مراجعة تشغيلية روتينية لتحسين استخدام الأسطول بما يتماشى مع أهدافنا التجارية.
ومع ذلك، سيظل الرابط الجوي بين دبي ودمشق قائمًا عبر فلاي دبي.
أكد المتحدث أن جميع العملاء الذين حجزوا حاليًا على رحلات طيران الإمارات بعد 14 نوفمبر 2025 سيتم إعادة حجزهم على فلاي دبي. نعتذر عن الإزعاج الذي تسببنا فيه لعملائنا ونتطلع إلى استئناف العمليات في أقرب فرصة ممكنة.
في يونيو من هذا العام، أعلنت طيران الإمارات عن إعادة تقديم الرحلات بين دبي ودمشق اعتبارًا من 16 يوليو، بعد تعليق العمليات إلى العاصمة السورية في عام 2012 بسبب الحرب الأهلية في البلاد العربية.
بدأت طيران الإمارات في البداية بثلاث خدمات أسبوعية أيام الاثنين والأربعاء والأحد. كما تم الإعلان عن خطط لتوسيع الرحلات إلى أربع رحلات أسبوعية اعتبارًا من 2 أغسطس مع رحلة إضافية يوم السبت.
ثم أعلنت طيران الإمارات عن خدمات يومية اعتبارًا من 26 أكتوبر، باستخدام طائرة بوينغ 777-200LR بسعة 302 مقعدًا.
جاء استئناف الخدمات إلى سوريا بعد تقييم شامل بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات. وتشمل شركات الطيران الإماراتية الأخرى التي تطير إلى دمشق الاتحاد وفلاي دبي.