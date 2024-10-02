تعليق رحلات طيران إماراتية وإعادة توجيهها لإغلاق المجالات الجوية في الشرق الأوسط

وأكدت "الاتحاد للطيران" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أنها قامت بتغيير مسار عدد من رحلاتها يومي الثلاثاء (1 أكتوبر) والأربعاء (2 أكتوبر) تماشياً مع القيود المفروضة على المجال الجوي. وأوضحت الشركة في تصريح لصحيفة "خليج تايمز" أن هذا الإجراء جاء نتيجة إغلاق المجال الجوي في كل من إسرائيل، والأردن، والعراق، ولبنان، عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.