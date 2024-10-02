تعليق رحلات طيران إماراتية وإعادة توجيهها لإغلاق المجالات الجوية في الشرق الأوسط
قامت شركات الطيران الإماراتية بتعليق وإعادة توجيه عدد من رحلاتها الجوية يوم أمس الثلاثاء، نتيجة إغلاق عدة مجالات جوية في أجزاء من الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
وأكدت "الاتحاد للطيران" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أنها قامت بتغيير مسار عدد من رحلاتها يومي الثلاثاء (1 أكتوبر) والأربعاء (2 أكتوبر) تماشياً مع القيود المفروضة على المجال الجوي. وأوضحت الشركة في تصريح لصحيفة "خليج تايمز" أن هذا الإجراء جاء نتيجة إغلاق المجال الجوي في كل من إسرائيل، والأردن، والعراق، ولبنان، عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.
وحذرت "الاتحاد للطيران" من أن هذا الإغلاق قد يؤدي إلى اضطرابات وتأخيرات في رحلاتها خلال الأيام المقبلة. وأكدت الشركة أن رحلاتها تعمل فقط عبر المجالات الجوية المصرح بها، مشددة على أن سلامة الركاب هي الأولوية القصوى ولن تُشغل أي رحلة إلا إذا كانت آمنة تماماً. كما أوضحت الشركة أنها تتابع باستمرار تطورات الوضع الأمني والمجالات الجوية.
كما نصحت الشركة عملاءها بالتحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني etihad.com، ودعت المسافرين الراغبين في تعديل خطط سفرهم إلى التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم (+971) 600 555 666 أو مع وكلاء السفر.
في السياق نفسه، أعلنت "فلاي دبي" عن إلغاء وتغيير مسار بعض رحلاتها تماشياً مع التطورات في المنطقة، حيث:
عادت رحلة "فلاي دبي" FZ 143 إلى مطار عمّان الدولي (AMM) ورحلة FZ 157 مطار أنقرة الدولي (ESB) إلى دبي.
عادت رحلة "فلاي دبي" FZ 728 من مطار إسطنبول الدولي (IST) إلى مطار دبي الدولي (DXB) إلى إسطنبول مرة أخرى.
تم إلغاء رحلات "فلاي دبي" إلى الأردن والعراق وإسرائيل وإيران (باستثناء بندر عباس وكيش ولار) يومي 2 و3 أكتوبر.
وأكدت الشركة أنها لن تسمح للمسافرين المتجهين إلى هذه الوجهات بالصعود على متن الطائرات المتجهة إلى وجهاتهم النهائية.
وأضافت الشركة: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونقوم بتعديل جدول رحلاتنا وفقاً لذلك. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى. نحن على اتصال مباشر مع ركابنا الذين تضررت خطط سفرهم".
ونصحت "فلاي دبي" المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني flydubai.com للحصول على أحدث المستجدات.
ومن جانب آخر، أشار متحدث باسم "طيران الإمارات" إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية وتغيير مسار بعضها الآخر وسط التطورات الإقليمية.
وقالت شركة الطيران في بيان لصحيفة "خليج تايمز": "بعد إغلاق المجال الجوي الليلة، قمنا بإلغاء بعض الرحلات وحولنا مسار رحلات أخرى. نتابع الوضع عن كثب ونسعى جاهدين لضمان أقل قدر من الإزعاج لعملائنا، مع تقديم المساعدة للمسافرين المتضررين".
ونصح المتحدث الركاب المتوجهين إلى أو المغادرين من مطار دبي الدولي بالتحقق من حالة رحلاتهم عبر موقع emirates.com للحصول على آخر المعلومات.