تعليق خدمات جوازات السفر الهندية بالإمارات 5 أيام للصيانة
قالت السفارة الهندية في أبو ظبي في بيان أن بوابة خدمة جوازات السفر الهندية ستتوقف عن العمل لمدة خمسة أيام بسبب الصيانة الفنية.
وستظل خدمات بوابة خدمة جوازات السفر، البوابة الإلكترونية، معلقة من الساعة 6.30 مساءً يوم الخميس حتى الساعة 4.30 صباحاً يوم الاثنين.
وأشارت السفارة إلى أنه "لن يتم تقديم جوازات السفر والخدمات ذات الصلة، بما في ذلك جواز سفر الطوارئ "تاتكال" وشهادة حسن السيرة والسلوك، في السفارة وكذلك في جميع مراكز BLS International".
بالنسبة لأولئك الذين حجزوا بالفعل مواعيدهم ليومي الجمعة والسبت، فسيتم إعادة جدولتها بين 2 إلى 8 سبتمبر.
وأضافت السفارة أنه "في حال عدم ملائمة الموعد المعدل للمتقدم، فيمكنه التوجه إلى أي مركز BLS بعد الموعد المعدل وتقديم طلب جواز السفر دون موعد مسبق. ولن يكون هناك حاجة إلى موعد منفصل لهذا الغرض".
وستظل الخدمات القنصلية وخدمات التأشيرة الأخرى تعمل في جميع مراكز BLS International في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.