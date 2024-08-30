تعليق خدمات جوازات السفر الهندية بالإمارات 5 أيام للصيانة

وأضافت السفارة أنه "في حال عدم ملائمة الموعد المعدل للمتقدم، فيمكنه التوجه إلى أي مركز BLS بعد الموعد المعدل وتقديم طلب جواز السفر دون موعد مسبق. ولن يكون هناك حاجة إلى موعد منفصل لهذا الغرض".