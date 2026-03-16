تعليق الرحلات في مطار دبي عقب حادث طائرة مسيرة وإغلاق طريقين

تم تعليق الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي مؤقتًا في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد حادث متعلق بطائرة مسيرة أثر على أحد خزانات الوقود بالقرب من مركز السفر وتسبب في حريق.
ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن فرق الدفاع المدني قولها إن الوضع تحت السيطرة، مع عدم انتشار الحريق الذي تم احتواؤه بنجاح.
لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات نتيجة للحادث المتعلق بالطائرة المسيرة. تم تحويل بعض رحلات مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم.
أفادت شرطة دبي بأنه تم إغلاق حركة المرور مؤقتًا في شارع المطار ونفق المطار، ناصحة السائقين باستخدام طرق بديلة. كما تم إغلاق جسر القرهود المؤدي إلى شارع كازابلانكا.
وأوضح بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تعليق الرحلات الجوية في المطار هو إجراء احترازي لضمان سلامة جميع الركاب والموظفين. "يُنصح المسافرون بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على آخر التحديثات بخصوص رحلاتهم."
نتيجة للحادث، أعلنت طيران الإمارات عن تعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية من وإلى دبي، وحثت المسافرين على عدم التوجه إلى المطار، مشيرة إلى أنه سيتم مشاركة التحديثات فور توفرها.
وقع الحادث مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية يومها السابع عشر، دون تحقيق أي اختراق حتى الآن في الصراع الذي اندلع في 28 فبراير 2026.
في 11 مارس، سقطت طائرتان مسيرتان بالقرب من مطار دبي الدولي (DXB)، لكنهما لم تؤثرا على حركة الملاحة الجوية في المركز الدولي.
ومع ذلك، أصيب ثلاثة أشخاص، اثنان من الجنسية الغانية وبنغلاديشي، بجروح طفيفة بسبب سقوط الطائرات المسيرة. كما أصيب مواطن هندي بجروح متوسطة.
احتواء حريق في مجمع الرويس الصناعي بعد هجوم بطائرة مسيرة يوم الثلاثاء اندلاع حريق في الفجيرة بعد اعتراض طائرة مسيرة، ولا إصابات السيطرة على حريق في منطقة صناعة النفط بالفجيرة بعد سقوط حطام طائرة مسيرة