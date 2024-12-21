تعلم اللغة العربية: قصص ملهمة من مغتربين في الإمارات

بالنسبة لـ"سيكو عبدالله توري"، كانت اللهجات العربية المختلفة التي يتحدث بها الناس في الإمارات العربية المتحدة بمثابة اكتشاف. فبعد وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة قبل أكثر من عامين للعمل كنادل في مطعم، توقع سيكو أن يتحدث معظم الناس نفس اللهجة العربية التي يتحدث بها، لكن هذا لم يكن الحال. وأضاف: "لاحظت أنه في البلدان العربية هناك لهجات مختلفة".