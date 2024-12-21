تعلم اللغة العربية: قصص ملهمة من مغتربين في الإمارات
من ضبط لغة هواتفهم على أنها اللغة العربية، إلى إقامة روابط بين ثقافتهم وتاريخ العالم العربي، يحتضن هؤلاء المتعلمون من مختلف أنحاء العالم التراث العربي ويستكشفون اللهجات المختلفة في العالم العربي.
احتفالاً بيوم اللغة العربية للأمم المتحدة، والذي يتم الاحتفال به كل عام في 18 ديسمبر منذ عام 2012، تفاعلت صحيفة خليج تايمز مع هؤلاء الأفراد المتحمسين، واستكشفت قصصهم الفريدة وتقديرهم العميق للغة العربية.
"شيرلي"، المقيمة في دبي من الصين، هي واحدة من أولئك الذين شرعوا في رحلة تعلم اللغة العربية. إن التقدير العميق للغة والثقافة والتراث الإسلامي هو ما يدفع السيدة البالغة من العمر 38 عاماً. منذ انتقالها إلى الإمارات العربية المتحدة قبل ما يقرب من عام، انغمست شيرلي في اللغة العربية من خلال التطبيقات عبر الإنترنت مثل Duolingo والكتب العربية والتفاعلات المجتمعية.
ينبع اهتمام شيرلي باللغة العربية من احترامها العميق للثقافة الإسلامية والقرآن الكريم. وأوضحت: "أحب الموسيقى العربية والشعر وإيقاعاته، التي تختلف كثيرًا عن الموسيقى التقليدية الصينية". بالنسبة لها، فإن تعلم اللغة يتعلق بالتواصل وفهم تعقيدات التاريخ والثقافة والفن الإسلامي.
بدأ شغفها باللغة العربية قبل فترة طويلة من انتقالها إلى دبي. تروي شيرلي قصصًا من طفولتها في الصين، حيث تعرفت على الروابط التاريخية بين أسرة تانغ والأسرة العباسية. وقالت: "جعلتني هذه الروابط أشعر برابطة عميقة مع الشعب العربي. حتى عندما كنت فتاة صغيرة، كنت معجبة بثقافتهم وتاريخهم".
وكشفت شيرلي أيضًا عن التزامها الشخصي بدمج أسرتها في هذه الرحلة الثقافية. ويتعلم ابنها، الذي التحق بمدرسة دولية في دبي، اللغة العربية كجزء من منهجه الدراسي. وقالت: "أريده أن يفهم اللغة والثقافة الإسلامية بشكل أعمق".
ورغم كونها في مستوى المبتدئين، فإن شيرلي عازمة على إتقان اللغة العربية إلى حد الإتقان الكامل للغتها الأم. وهي تحضر دروس الحضارة الإسلامية الأسبوعية وتعشق الخط العربي، وتصفه بأنه "شكل فني فريد". ويمتد حماسها للتعلم إلى ما هو أبعد من اكتساب اللغة إلى فهم أوسع للأدب والشعر والتاريخ العربي.
بالنسبة لشيرلي، فإن اللغة العربية ليست مجرد لغة؛ بل هي بوابة لرؤية عالمية أكثر ثراءً. وتقول بجدية: "أريد أن أعيش مع أشخاص من جميع أنحاء العالم وأن أفهم وجهات نظرهم. واللغة العربية تقربني من هذه الرؤية ومن الله".
"جانا كيم"، التي تحدثت إلى صحيفة خليج تايمز في نوفمبر/تشرين الثاني، تعلمت اللغة العربية بشكل غير متوقع في بلدها الأم كوريا الجنوبية. أثناء دراستها في معهد اللغات الأجنبية في كوريا الجنوبية، شعرت جانا بالحرج من فكرة أنها الوحيدة التي لا تتحدث أي لغة أخرى غير الإنجليزية والكورية.
في حين كان أقرانها يتعلمون لغات أوروبية، مثل الألمانية والفرنسية، سعت جانا إلى شيء مختلف: اختارت تعلم اللغة العربية الفصحى. وقد فاجأ هذا أسرتها، التي تساءلت عن سبب تعلمها للغة العربية وليس لغة أوروبية، لكن جنى قالت إنها "كانت مصرة على اللغة العربية. لقد أقنعتني جمال اللغة".
في البداية، لم يكن تعلم اللغة العربية سهلاً على الإطلاق. تقول جانا: "لقد بذلت كل طاقتي في تعلمها. استغرق الأمر أكثر من عام حتى أتقنت اللغة. ثم استغرق الأمر ثلاث سنوات أخرى حتى أبدأ العمل كمترجمة".
كما اتخذت جنى خطوات لإتقان اللغة العربية من خلال برمجة إعدادات هاتفها باللغة العربية. وقالت: "ساعدني تغيير هاتفي إلى اللغة العربية على تعلم المزيد. إنها عملية مستمرة. وحتى الآن، لا أعتبر نفسي شخصًا يتقن اللغة العربية".
وبغض النظر عن التحديات التي واجهتها، قالت: "عندما بدأت دراسة اللغة، وقعت في حب اللغة العربية والثقافة العربية". كما بدأت جنى في احتضان اللهجات العربية، بدءًا باللهجة المصرية، ثم انتقلت لاحقًا إلى اللهجة الإماراتية.
وعلى الرغم من أنها زارت الدولة ثلاث مرات فقط، فقد حضرت جانا معرض الشارقة الدولي للكتاب الشهر الماضي، حيث عملت كمترجمة. كما استضافت بودكاست باللغة العربية حول معرض الشارقة الدولي للكتاب كجزء من الفريق الكوري الجنوبي. وقالت إنها تحلم بالحصول على وظيفة والانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة. وأضافت: "أنا أحب كل شيء في هذا البلد. اللغة والثقافة والناس".
اللهجة القياسية الحديثة والاختلافات اللهجية
بالنسبة لـ"سيكو عبدالله توري"، كانت اللهجات العربية المختلفة التي يتحدث بها الناس في الإمارات العربية المتحدة بمثابة اكتشاف. فبعد وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة قبل أكثر من عامين للعمل كنادل في مطعم، توقع سيكو أن يتحدث معظم الناس نفس اللهجة العربية التي يتحدث بها، لكن هذا لم يكن الحال. وأضاف: "لاحظت أنه في البلدان العربية هناك لهجات مختلفة".
تعلم سيكو القراءة والكتابة والتحدث باللغة العربية الفصحى في موطنه جمهورية غينيا، التي تضم عددًا كبيرًا من المسلمين. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للقرآن الكريم، ويُشجَّع المسلمون على نطاق واسع على تعلم أساسيات اللغة على الأقل.
وتختلف العربية الفصحى أيضًا عن اللهجات العربية المحلية، المنطوقة والمكتوبة والمقروءة في المصادر الرسمية مثل التوزيعات الحكومية وعلى قنوات الأخبار. ومع ذلك، فهي لا تُستخدم على نطاق واسع في المحادثات اليومية، لذا فإن تفاعلات سيكو مع المتحدثين باللغة العربية الآخرين في الإمارات العربية المتحدة تركتهم مندهشين.
"أتذكر ذات يوم أنني صادفت أحد الزبائن داخل سيارة. بدأت أتحدث معه باللغة العربية الفصحى، فسألني الرجل عن كيفية تحدثي بها ومن أين أنا. لذا، فإنهم دائمًا ما يفاجأون بهذا الأمر"، كما قال سيكو.
كما أن التحدث باللغة العربية الفصحى أتاح لسيكو فرصة التواصل بسهولة مع العرب من مختلف أنحاء المنطقة، وينصح الآخرين بتعلمها أيضًا. ويقول: "إذا أراد الناس تعلم اللغة العربية، فعليهم التركيز على الفصحى. هذا هو نوع اللغة العربية الذي أحبه لأن الفصحى مفهومة في كل مكان".
ورغم أن اللغة العربية الفصحى قد تكون لغة صعبة التعلم بسبب قواعدها النحوية المعقدة، إلا أن سيكو قال إن التركيز على موضوعات مثل البلاغة والنحو والصرف يمكن أن يساعد في تحسين مهارات اللغة العربية. وأضاف سيكو: "في اللغة العربية، هناك الكثير من اللهجات، ولهذا السبب يلجأ بعض الناس إلى هذه اللهجات، لأنهم لا يريدون تعقيد الأمور على أنفسهم".
وأضاف سيكو "في هذه الحياة، كل شيء صعب، ولكن عندما تحب شيئًا ما، يمكنك أن تفعله".