تعطل خدمات "فيرجن موبايل" يربك المتعاملين بالإمارات

أفادت تقارير أن مستخدمي "فيرجن موبايل" في الإمارات يواجهون مشكلات في الشبكة حيث تعذر على بعض عملاء "فيرجن" إجراء أو تلقي مكالمات صباح اليوم الاثنين (15 يوليو)، كما لم يتمكن المستخدمون من فتح تطبيق الهاتف المحمول.

وفي رد على استفسار صحيفة خليج تايمز، أكدت شركة فيرجن موبايل (Virgin Mobile) أنها "على علم بوجود خلل مؤقت في شبكتنا. ونحن نعمل بجد لحل هذه المشكلة".

وتوجه العديد من سكان الإمارات إلى موقع X للتعبير عن مخاوفهم، مؤكدين انقطاع خدمة التطبيق والإنترنت وشبكة الاتصال، الأمر الذي أثار قلق السكان وتسبب في توقف عملهم.