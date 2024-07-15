تعطل خدمات "فيرجن موبايل" يربك المتعاملين بالإمارات
أفادت تقارير أن مستخدمي "فيرجن موبايل" في الإمارات يواجهون مشكلات في الشبكة حيث تعذر على بعض عملاء "فيرجن" إجراء أو تلقي مكالمات صباح اليوم الاثنين (15 يوليو)، كما لم يتمكن المستخدمون من فتح تطبيق الهاتف المحمول.
وفي رد على استفسار صحيفة خليج تايمز، أكدت شركة فيرجن موبايل (Virgin Mobile) أنها "على علم بوجود خلل مؤقت في شبكتنا. ونحن نعمل بجد لحل هذه المشكلة".
وتوجه العديد من سكان الإمارات إلى موقع X للتعبير عن مخاوفهم، مؤكدين انقطاع خدمة التطبيق والإنترنت وشبكة الاتصال، الأمر الذي أثار قلق السكان وتسبب في توقف عملهم.
مرفق أدناه لقطة شاشة لرسالة الخطأ التي تظهر عند فتح التطبيق:
وكتب أحد المستخدمين على منصة X قائلاً "فيرجن موبايل والإنترنت معطلان!" وأشار إلى الشركة.
وكتب شخص آخر أنه لا يستطيع الاتصال بـ "فريقه في الموقع، ولا العملاء".
وانضم إليهم السكان للتعبير عن خيبة أملهم، مؤكدين أنه لم يتوفر "دعم الفريق" و"خدمة العملاء لم تكن تعمل" بينما ظل التطبيق وشبكة الهاتف المحمول والبيانات معطلة.