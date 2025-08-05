تعزيز العلاقات: سفر بدون تأشيرة بين الإمارات ومولدوفا

جواز السفر الهندي يسمح بدخول 59 دولة بدون تأشيرة، ويشهد أكبر قفزة في التصنيف الإمارات وباكستان توقعان اتفاقية إعفاء من التأشيرة لبعض حاملي جوازات السفر انظر: جواز سفر نادر من الشارقة يعود إلى الخمسينيات ضمن مجموعة مؤرخ إماراتي