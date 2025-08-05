تعزيز العلاقات: سفر بدون تأشيرة بين الإمارات ومولدوفا

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومولدوفا، الاثنين، مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.
وتم اتخاذ هذه الخطوة خلال لقاء في أبوظبي بين وزير خارجية الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان و"ميهاي بوبسوي" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات بما فيها القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حرص دولة الإمارات على إقامة علاقات تعاون متميزة ومتقدمة مع مولدوفا.
جواز السفر الهندي يسمح بدخول 59 دولة بدون تأشيرة، ويشهد أكبر قفزة في التصنيف الإمارات وباكستان توقعان اتفاقية إعفاء من التأشيرة لبعض حاملي جوازات السفر انظر: جواز سفر نادر من الشارقة يعود إلى الخمسينيات ضمن مجموعة مؤرخ إماراتي