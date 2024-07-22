تعزيز التعاون الإقتصادي بين الإمارات وموريشيوس
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وموريشيوس، اليوم الاثنين، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الاتفاقية الأولى من نوعها مع الدول الأفريقية.
وستشهد الاتفاقية تخفيض أكثر من 95 في المائة من التعرفات الجمركية أو إلغائها من الرسوم الجمركية، بما في ذلك السلع والخدمات التجارية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الهدف هو تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص للبلدين، موضحاً سموه "هذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها مع دولة إفريقية.. علاقاتنا مع إفريقيا في تطور مستمر، ونحن حريصون على تطويرها."
وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وعن جانب موريشيوس، "مانيش جوبين" وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في موريشيوس.
وأكد الزيودي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين تدفق استثمارات بقيمة 13 مليار دولار من الإمارات إلى موريشيوس و2.2 مليار دولار من جانب موريشيوس تجاه الإمارات.
وقال الزيودي "إننا في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة نركز على البلدان التي تمثل إضافة قيّمة إلى اقتصادنا بينما نضيف إلى اقتصاداتها. ويظهر نموذج الاقتصاد في موريشيوس أن تأثير التجارة سيكون أكبر من تأثير الدول الأخرى".
وقال مانيش جوبين، وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في موريشيوس، إن بلاده كانت أيضاً أول دولة أفريقية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الصين.
وأضاف: "توفر موريشيوس منصة مثالية ونحن نفخر بكوننا بوابة إلى أفريقيا".
اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول بما في ذلك الهند وإسرائيل وإندونيسيا وجورجيا وتركيا وكمبوديا، مما أدى إلى إزالة أو تخفيض التعرفات الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين.
وتجري المفاوضات أيضاً مع العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك صربيا وأوكرانيا وأوراسيا وأستراليا والفلبين وماليزيا وكوستاريكا وكينيا وتشيلي وفيتنام.
وقال جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية إن أكثر من 14 اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة تم الانتهاء منها بالفعل أو سيتم الانتهاء منها قريباً. وأضاف: "نحن في صدد التفاوض بشأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية".
وأضاف أن أكثر من 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في موريشيوس يعتمد على الخدمات، لذلك سيتم إزالة الحواجز في هذا القطاع لإتاحة استكشاف الفرص من قبل مقدمي الخدمات من الإمارات وموريشيوس في العديد من المجالات مثل الخدمات اللوجستية والطيران والنقل البحري والسياحة والخدمات المالية وغيرها الكثير.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانتقال من الأسواق المحلية إلى الأسواق الدولية، وقال إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى الأسواق العالمية لأنها ستسهل عملية الاستيراد والتصدير فضلاً عن تحقيق الشفافية في التوثيق".