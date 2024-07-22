تعزيز التعاون الإقتصادي بين الإمارات وموريشيوس

وقال الزيودي "إننا في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة نركز على البلدان التي تمثل إضافة قيّمة إلى اقتصادنا بينما نضيف إلى اقتصاداتها. ويظهر نموذج الاقتصاد في موريشيوس أن تأثير التجارة سيكون أكبر من تأثير الدول الأخرى".

وقال مانيش جوبين، وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في موريشيوس، إن بلاده كانت أيضاً أول دولة أفريقية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الصين.

وأضاف: "توفر موريشيوس منصة مثالية ونحن نفخر بكوننا بوابة إلى أفريقيا".