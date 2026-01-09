تعديل سن القبول المدرسي في دبي: عدالة في السن ومرونة في الاختيار

لسنوات طويلة، عاش الأطفال المولودون في شهر سبتمبر في دولة الإمارات على هامش تقويم القبول المدرسي؛ فهم من الناحية الفنية كبار بما يكفي، لكنهم غالباً ما يُعتبرون أصغر من أن يبدأوا الدراسة مع أقرانهم.

بالنسبة للعديد من العائلات، تُرجمت هذه الفجوة إلى خيارات صعبة: تأخير إلحاق الأطفال بالمدرسة، أو تغيير المدارس والمناهج، أو حتى نقل العائلات عبر الحدود.

وبدءاً من العام الدراسي 2026-2027، من المقرر أن تخف حدة هذا الضغط المستمر منذ فترة طويلة.

فقد اعتمدت دولة الإمارات تغييراً جوهرياً في سياسة القبول المدرسي، يسمح للأطفال بدخول مرحلة ما قبل الروضة (Pre-KG) في سن الثالثة، طالما أتموا ثلاث سنوات في أي وقت خلال سنة القبول، وحتى تاريخ 31 ديسمبر كحد أقصى.

هذا القرار، الذي وافق عليه مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، يزيح الموعد النهائي لسن القبول من 31 أغسطس إلى 31 ديسمبر للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في أغسطس أو سبتمبر.

فعلياً، انتقلت الدولة إلى نظام قبول قائم على "السنة الميلادية"، ليتوافق الاستحقاق مع سنة القبول بدلاً من شهر بدء الدراسة. وبذلك، سيصبح جميع الأطفال المولودين بين شهري يناير وديسمبر من العام نفسه مؤهلين للقبول، شريطة بلوغهم السن المطلوبة بحلول 31 ديسمبر.

ماذا تعني قواعد السن الجديدة؟

بموجب الموعد النهائي المحدث في 31 ديسمبر، يجب أن يصل الأطفال إلى الأعمار التالية في تاريخ 31 ديسمبر من سنة القبول أو قبله:

ما قبل الروضة (Pre-KG): 3 سنوات.

الروضة الأولى (KG1): 4 سنوات.

الروضة الثانية (KG2): 5 سنوات.

الصف الأول (Grade 1): 6 سنوات.

كما توحد هذه السياسة مستويات القبول عبر المناهج الدولية الشائعة في الإمارات:

ما قبل الروضة: تعادل FS1 (بريطاني)، Petite Section (فرنسي)، Pre-KG (أخرى).

الروضة الأولى: تعادل FS2 (بريطاني)، Moyenne Section (فرنسي).

الروضة الثانية: تعادل Year 1 (بريطاني)، Grande Section (فرنسي).

الصف الأول: تعادل Year 2 (بريطاني)، Cours Préparatoire (CP – فرنسي).

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لن تكون هناك استثناءات؛ فالأطفال الذين لا يستوفون شرط السن بحلول 31 ديسمبر – ولو ببضعة أيام – سيتعين عليهم الانتظار حتى العام الدراسي التالي.