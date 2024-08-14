تعديلات قانون العمل تستهدف التوطين الوهمي

وفي قضية حديثة، غُرِّمت شركة خاصة بمبلغ 10 ملايين درهم لعدم امتثالها للقواعد. ووجدت محكمة في أبو ظبي أن الشركة حاولت تجاوز أهداف التوطين من خلال تعيين 113 مواطنًا في وظائف وهمية. ومنذ إطلاق البرنامج في منتصف عام 2022 وحتى نوفمبر 2023، وجدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 1267 مواطنًا إماراتيًا تم توظيفهم في وظائف وهمية.