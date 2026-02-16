تعديلاتِ جديدة لرسوم "سالك" خلال ساعات رمضان

أعلن سالك عن رسوم تعرفة معدلة لشهر رمضان المبارك.

,قام مشغل بوابات التعرفة في دبي بتعديل الرسوم بما يتماشى مع التغيرات المتوقعة في أنماط حركة المرور، بالإضافة إلى تعديل أوقات الدوام في المكاتب والمدارس في جميع أنحاء المدينة، للمساعدة في تحسين تدفق حركة المرور بشكل عام.

,من المقرر أن تجتمع لجنة تحري رؤية الهلال في الإمارات يوم الثلاثاء لرؤية الهلال. ومن المتوقع أن يبدأ الشهر الفضيل في الإمارات إما يوم الأربعاء أو الخميس.