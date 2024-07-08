تعديلات جديدة في قانون تنظيم القرآن الكريم والسنة النبوية في الشارقة
صدر اليوم الاثنين الموافق 8 يوليو قانون جديد بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القرآن الكريم والسنة النبوية.
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (4) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن تنظيم القرآن الكريم والسنة النبوية.
وبموجب القانون يستبدل نص البند رقم (5) من المادة رقم (5) من القانون رقم (2) لسنة 2018 المشار إليه بالنص التالي:
5- "تنظيم تراخيص إنشاء المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية ووضع الضوابط والشروط الخاصة بذلك والإشراف عليها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة".
وبموجب القانون تمت إضافة المادة رقم (13) مكرراً إلى القانون رقم (2) لسنة 2018 المشار إليه والتي تنص على ما يلي:
13- "يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وفقاً لنص المادة (35) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 وبالتنسيق مع الهيئة أو السلطة المختصة- حسب الأحوال- صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كل في نطاق اختصاصه".
والسنة هي الطريق الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تشمل تعاليم الشريعة المستمدة من القرآن والسنة وإجماع الصحابة واجتهاد الأئمة المؤهلين.
وفي الإمارات يمنع إنشاء أو إدارة أي مركز أو تعليم القرآن الكريم إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة، كما تحظر الإمارات المنصات الرقمية غير المرخصة من تعليم القرآن الكريم.
وأصدرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تحذيراً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 يونيو، سلطت فيه الضوء على المخاطر التي تشكلها المنصات الرقمية غير المرخصة التي تقدم خدمات تعليم القرآن الكريم.