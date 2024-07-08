تعديلات جديدة في قانون تنظيم القرآن الكريم والسنة النبوية في الشارقة

13- "يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وفقاً لنص المادة (35) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 وبالتنسيق مع الهيئة أو السلطة المختصة- حسب الأحوال- صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كل في نطاق اختصاصه".

والسنة هي الطريق الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تشمل تعاليم الشريعة المستمدة من القرآن والسنة وإجماع الصحابة واجتهاد الأئمة المؤهلين.