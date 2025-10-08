تعاون تقني لمشغل اليانصيب في الإمارات لمكافحة الجرائم المالية لرصد اللاعبين عاليي المخاطر

تعاونت شركة "نابير للذكاء الاصطناعي" (Napier AI) — المزود البريطاني لتقنيات الامتثال لمكافحة الجرائم المالية — مع شركة "ذا جيم ذ.م.م" (The Game LLC)، وهي المشغل المرخص لليانصيب في دولة الإمارات، بهدف تعزيز التفاعل الرقمي مع المجتمع وضمان الامتثال التنظيمي في مختلف أنحاء الدولة.

وجاء هذا التعاون بعد أن أجرت شركة "ذا جيم" مراجعة استراتيجية لأنظمة مكافحة الجرائم المالية المعتمدة لديها. وتقدم "نابير للذكاء الاصطناعي" برامج لمكافحة غسل الأموال والامتثال للجرائم المالية إلى البنوك وشركات المدفوعات وشركات إدارة الثروات والأصول، حيث قامت الشركة بتركيب حل "الفحص الشامل للعميل" (Client Screening).

ويقوم هذا النظام بإجراء عمليات تحقق متقدمة من أسماء العملاء، والشخصيات ذات الانكشاف السياسي (PEPs)، والتحقق من قوائم العقوبات، ومصادر الأخبار السلبية خلال مرحلة تسجيل العملاء، وذلك للمساعدة على تحديد الأفراد والجهات عالية المخاطر.

وقد تم دمج هذه التقنية في أقل من 11 أسبوعاً. وتشير النتائج الأولية إلى انخفاض عدد الإشارات الإيجابية الكاذبة، ما يسمح لفريق الامتثال في "ذا جيم" بالتركيز على التنبيهات ذات الأولوية الأعلى.

وقال جريج واتسون، الرئيس التنفيذي لشركة "نابير للذكاء الاصطناعي": «إن تحقيق تحسينات ملموسة، وخاصة ما يتعلق بخفض الإشارات الإيجابية الكاذبة، يبرهن على قوة الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي المتغيرة، مع إتاحة فرص الابتكار على نطاق واسع».