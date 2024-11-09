تعاون بين "فلاي دبي" و"باتيك" لتوسيع شبكات الطيران

وفي معرض تعليقه على اتفاقية الشراكة، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "يسعدنا إضافة شركة باتيك للطيران إلى قائمة شركائنا المتنامية، لنقدم لركابها تجربة سفر سلسة على أسطول حديث وحديث، مع خدماتنا الرائعة وتصميمات مقصوراتنا الداخلية المحسنة، بينما يستكشفون شبكتنا المتنامية. نتطلع إلى تقديم المزيد من الفرص لركابنا لاستكشاف جنوب شرق آسيا وما وراءها، ونظل ملتزمين بخلق تدفقات حرة للتجارة والسياحة ودعم مكانة دبي كمركز مزدهر للطيران".