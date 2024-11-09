تعاون بين "فلاي دبي" و"باتيك" لتوسيع شبكات الطيران
أعلنت شركتا فلاي دبي للطيران و"باتيك للطيران" الماليزية عن اتفاقية تعاون مشترك تتيح لركاب فلاي دبي الوصول إلى أكثر من 40 وجهة عبر شبكة باتيك للطيران عبر مطار كوالالمبور الدولي.
وستوفر الاتفاقية المشتركة للمسافرين اتصالاً سلسًا بين الإمارات العربية المتحدة وماليزيا وخارجها بينما يستكشفون طرقًا جديدة على شبكات الناقلتين المشتركة، مما يوفر راحة الحجز الواحد والأمتعة المسجلة.
سيحظى عملاء فلاي دبي بفرصة استكشاف أكثر من 40 وجهة في جنوب شرق آسيا على شبكة طيران باتيك بما في ذلك هانوي وهونج كونج وجاكرتا وأوساكا وسيدني.
وسيحظى ركاب طيران باتيك بفرصة السفر بسهولة إلى 38 وجهة ضمن شبكة فلاي دبي المتنامية في أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.
وفي معرض تعليقه على اتفاقية الشراكة، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "يسعدنا إضافة شركة باتيك للطيران إلى قائمة شركائنا المتنامية، لنقدم لركابها تجربة سفر سلسة على أسطول حديث وحديث، مع خدماتنا الرائعة وتصميمات مقصوراتنا الداخلية المحسنة، بينما يستكشفون شبكتنا المتنامية. نتطلع إلى تقديم المزيد من الفرص لركابنا لاستكشاف جنوب شرق آسيا وما وراءها، ونظل ملتزمين بخلق تدفقات حرة للتجارة والسياحة ودعم مكانة دبي كمركز مزدهر للطيران".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة باتيك للطيران، داتوك تشاندران راما موثي، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في توسيع إمكانيات السفر للمسافرين الكرام.