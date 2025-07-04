تعاون أمني إماراتي كويتي يُحبط تهريب 110 كيلوغرامات مخدرات

تمكنت السلطات الكويتية بالتعاون مع نظيرتها الإماراتية من ضبط نحو 100 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين و10 كيلوغرام من الهيروين.
وتم تهريب كميات هائلة من المخدرات إلى البلاد عن طريق البحر.
تمت عملية الضبط بعد ورود معلومات استخباراتية من خلال التعاون المشترك، أشارت إلى وصول حاوية محملة بمواد مخدرة، ضمن عمليات شبكة دولية منظمة. ووُضعت خطة أمنية محكمة لتتبع الحاوية والقبض على المشتبه بهم.
فُككت الحاوية من قِبل السلطات، وعُثر على كمية كبيرة من المخدرات داخل ألواح الباب والسقف. شاهد كيف حدث ذلك أدناه:
وأعرب الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن خالص تقديره لوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على التعاون المثمر والمعلومات الاستخباراتية التي ساهمت في نجاح هذه العملية.
وسمحت الجهات المختصة بخروج الشحنة من ميناء الشويخ وتمت ملاحقتها ميدانياً حتى ضبط المتلقي متلبساً في منطقة أم غارة.
تم القبض على الشخص وهو مواطن أفغاني.
أعرب الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن عميق امتنانه وتقديره لسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون المثمر والدعم الاستخباراتي الذي ساهم في نجاح العملية. وأكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهمية استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الجريمة المنظمة.
15 شخصاً في دبي يتاجرون بـ 50 كيلوجراماً من المخدرات مخبأة في حلويات الإمارات تضبط أكثر من 12 طناً من المخدرات وتقبض على أكثر من 13 ألف مشتبه به في 2024