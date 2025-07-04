تعاون أمني إماراتي كويتي يُحبط تهريب 110 كيلوغرامات مخدرات

وأعرب الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن خالص تقديره لوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على التعاون المثمر والمعلومات الاستخباراتية التي ساهمت في نجاح هذه العملية.

وسمحت الجهات المختصة بخروج الشحنة من ميناء الشويخ وتمت ملاحقتها ميدانياً حتى ضبط المتلقي متلبساً في منطقة أم غارة.

تم القبض على الشخص وهو مواطن أفغاني.

أعرب الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن عميق امتنانه وتقديره لسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون المثمر والدعم الاستخباراتي الذي ساهم في نجاح العملية. وأكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهمية استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الجريمة المنظمة.