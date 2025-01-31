الإمارات
تعازي الإمارات لضحايا حادث الطائرة والمروحية في واشنطن
كانت تقل 64 راكباً ومن غير المرجح أن يكون هناك ناجون في الحادث ا
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها ومواساتها بضحايا حادث تصادم مروحية عسكرية وطائرة ركاب مدنية في واشنطن العاصمة، الخميس.
من غير المرجح أن يكون هناك ناجون في الحادث الذي وقع بعد سقوط الطائرة والمروحية في نهر بوتوماك. وكان على متن الطائرة 64 راكبا. وقال مسؤول بالجيش الأمريكي إن المروحية كانت تحمل ثلاثة جنود.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن دولة الإمارات تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة وتقدم خالص تعازيها ومواساتها لها وشعبها ولأسر ضحايا هذه المأساة الأليمة.