فرق الاستجابة للطوارئ تبحث في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الأمريكية على نهر بوتوماك يوم الخميس، في أرلينجتون بولاية فرجينيا. الصورة: وكالة فرانس برس

الإمارات تعازي الإمارات لضحايا حادث الطائرة والمروحية في واشنطن كانت تقل 64 راكباً ومن غير المرجح أن يكون هناك ناجون في الحادث ا