تطيح بعصابة دولية تخصصت في الاحتيال على بطاقات الائتمان عبر شركات وهمية

ألقت شرطة دبي القبض على أعضاء عصابة إجرامية دولية قامت بإنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال من بطاقات بنكية مسروقة بطريقة احتيالية.
وبحسب شرطة دبي، قامت العصابة بتسجيل كيانات تجارية وهمية غير موجودة في السوق، واستخدمتها لخداع البنوك والجهات الرقابية. واستُخدمت هذه الشركات كواجهات لتحويل واستغلال الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.
وأفادت بأن العملية جاءت نتيجة رصد دقيق ومراقبة مستمرة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين. وقد نجح الفريق المتخصص في كشف أساليب الاحتيال التي تتبعها العصابة، مما أدى إلى القبض على أعضائها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.