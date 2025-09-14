تطيح بعصابة دولية تخصصت في الاحتيال على بطاقات الائتمان عبر شركات وهمية

وأفادت بأن العملية جاءت نتيجة رصد دقيق ومراقبة مستمرة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين. وقد نجح الفريق المتخصص في كشف أساليب الاحتيال التي تتبعها العصابة، مما أدى إلى القبض على أعضائها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.