تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي لموظفي حكومة الشارقة
أطلقت الشارقة مبادرة وطنية شاملة لتدريب آلاف الموظفين الحكوميين على مهارات الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين هيئة الشارقة الرقمية ومايكروسوفت الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف المبادرة إلى تدريب الموظفين من مختلف القطاعات الحكومية، بما في ذلك القيادات التنفيذية والمطورين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، وتهدف إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتعزيز الابتكار.
وبالإضافة إلى تمكين موظفي الحكومة، تسعى المبادرة أيضاً إلى تطوير حلول تكنولوجية أخلاقية ومستدامة تعزز الابتكار وتساهم في تحسين جودة الحياة. وتتماشى هذه المبادرة مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: "نلتزم بالتميز الرقمي بما يتماشى مع رؤية الشارقة، مع التركيز على تسخير التقنيات الناشئة لخدمة الكوادر البشرية وتحقيق التنمية المستدامة. وستفتح هذه المبادرة مع مايكروسوفت آفاقاً جديدة لموظفينا لقيادة المستقبل الرقمي بكفاءة وإبداع".
وقال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات العربية المتحدة: "نحن فخورون بالشراكة مع الشارقة الرقمية في هذه المبادرة الرائدة التي تؤكد التزامنا بتوفير حلول الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والمستدامة. ونهدف إلى تمكين موظفي الحكومة بالمهارات التي تؤهلهم للاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع العالمي".