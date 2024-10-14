تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي لموظفي حكومة الشارقة

أطلقت الشارقة مبادرة وطنية شاملة لتدريب آلاف الموظفين الحكوميين على مهارات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين هيئة الشارقة الرقمية ومايكروسوفت الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف المبادرة إلى تدريب الموظفين من مختلف القطاعات الحكومية، بما في ذلك القيادات التنفيذية والمطورين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، وتهدف إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتعزيز الابتكار.

وبالإضافة إلى تمكين موظفي الحكومة، تسعى المبادرة أيضاً إلى تطوير حلول تكنولوجية أخلاقية ومستدامة تعزز الابتكار وتساهم في تحسين جودة الحياة. وتتماشى هذه المبادرة مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.