تطوير تطبيق "سهيل" يحسن تجربة ركاب التاكسي في دبي

لذلك، جمعنا بين تصميم تقليدي وفكرة جديدة، حيث يمكنك تحديد نوع سيارة الأجرة، وعرض معلومات مدة الرحلة، وكتابة ملاحظات للسائقين، كما قال. وأضاف أنه خلال هذه الرحلة، اكتشف أيضًا احتياجات لم تُلبَّ، مثل طلبات مقاعد الأطفال، ونقل الحيوانات الأليفة، وقيود الوصول.

من النتائج التي خلص إليها فريق العمل، إضافة خصائص جديدة للتطبيق مثل: إمكانية اختيار نوع التاكسي، عرض المدة الزمنية لوصول السائق، وخانة تسمح بكتابة ملاحظات موجهة إلى السائق.

وأثناء عمله على إعادة التصميم، اكتشف دي مينغو عدداً من الاحتياجات غير الملباة، من بينها طلبات متعلقة بمقاعد الأطفال، نقل الحيوانات الأليفة، وخدمات تراعي احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن نجاح أي مشروع يعتمد على تجربة الواقع الميداني وليس فقط دراسة البيانات، قائلاً إن كل شكوى تخفي وراءها تجربة عميل حقيقية، ومهمة خبير تجربة المستخدم أن يفهم المعنى الكامن خلفها ويترجمها إلى حلول عملية.