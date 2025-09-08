تطوير المنطقة الصناعية السادسة في الشارقة بـقيمة 283

ستشهد المنطقة الصناعية السادسة في الشارقة مشروعًا واسعًا لإعادة تطوير البنية التحتية، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عامين، وفق ما أعلنه المسؤولون يوم الإثنين.
وقال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن المقاول تسلم الأرض وتمت الموافقة على خطط البناء. وأوضح: "سنبدأ العمل فورًا. نحن الآن في مرحلة التنفيذ، مرحلة تحويل الطرق والشروع بالمشروع، وخلال 24 شهرًا سيتم إنجازه"، وذلك وفق ما صرح به للخليج تايمز.
وأضاف العويس أنه سيتم توفير مسارات بديلة للمنشآت التجارية القائمة في المنطقة، وسيتم نقلها وفق خطة مدروسة بعناية لتجنب أي تعطل. وقال "سيستمر عملهم دون أي اعتراض. ونأمل أن يستفيد الجميع من هذا المشروع".
وبحسب الهيئة فإن المشروع الذي تبلغ تكلفته 283 مليون درهم سيتضمن:
شبكة الطرق: 19 كم
مواقف السيارات: 4,025 موقفًا
مسارات المشاة: 40 كم
إشارات المرور: 250
شبكة الصرف الصحي: 16 كم
شبكة الصرف الصحي: 14 كم
شبكة مكافحة الحرائق: 12 كم، 256 نظامًا
شبكة المراقبة: 9 كم
إنارة الشوارع: 20 كم
شبكة المياه: 14 كم
شبكة الغاز: 18 كم
شبكة الكهرباء: 12 كم
شبكة الاتصالات: 9 كم
محطة ضخ مياه الصرف الصحي
كما عرضت غرفة الشارقة للتجارة والصناعة عروضًا مرئية توضح الشكل الذي ستبدو عليه المنطقة بعد اكتمال أعمال إعادة التطوير.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة أشمل لتحديث المناطق الصناعية في الشارقة. ففي عام 2024، صرح الدكتور المهندس إحسان الحوسني، مدير المشاريع في هيئة تنفيذ المبادرات (مبادرة)، أن التكلفة الإجمالية لتطوير المنطقتين الصناعيتين السادسة والسابعة، إضافة إلى منطقة النهدة، تبلغ 416 مليون درهم.
وأشار إلى أن المشاريع تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز البنية التحتية ورفع مستوى التنافسية.
وأكد المسؤولون أن المنطقة الصناعية السادسة ستحتفظ بطابعها الصناعي، بينما سيتم تحويل المنطقة الصناعية السابعة ومنطقة النهدة الصناعية السابقة إلى مناطق استثمارية وسكنية وتجارية.
وفي عام 2020، أعادت الإمارة تطوير المنطقة الصناعية العاشرة، وهو ما أسفر – بحسب العويس – عن "ارتفاع في قيمة الأراضي"، وتحسين في الخدمات، وافتتاح 460 مشروعًا تجاريًا جديدًا. ويُعد مشروع المنطقة الصناعية السادسة المرحلة الثانية من هذه التحديثات للبنية التحتية.