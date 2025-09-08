تطوير المنطقة الصناعية السادسة في الشارقة بـقيمة 283

وفي عام 2020، أعادت الإمارة تطوير المنطقة الصناعية العاشرة، وهو ما أسفر – بحسب العويس – عن "ارتفاع في قيمة الأراضي"، وتحسين في الخدمات، وافتتاح 460 مشروعًا تجاريًا جديدًا. ويُعد مشروع المنطقة الصناعية السادسة المرحلة الثانية من هذه التحديثات للبنية التحتية.