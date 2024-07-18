تطورعمليات الاحتيال.. ضباط شرطة و"كيو آر" مزيفان

والمحتالون يستغلون يأس الناس، وعلى سبيل المثال الحالة المثيرة للقلق، لينا، وهي مغتربة فلبينية مقيمة في دبي، وتخضع للعلاج الكيميائي. حصلت على قرض بقيمة 100 ألف درهم لعلاجها من خلال وكيل بنك، من الواضح أنها عندما تقدمت بطلب للحصول على القرض، قدمت جميع تفاصيل الاتصال الخاصة بها والمعلومات الأخرى ذات الصلة إلى وكيل البنك.

وقالت لصحيفة الخليج تايمز ما كان مفاجئاً هو أنه بعد أيام من تلقي تأكيد القرض، تلقت مكالمة من شخص يتظاهر بأنه ضابط في شرطة دبي. وقالت: "كان المتصل يعرف معلومات تفصيلية عن قرضي، بما في ذلك المبلغ والمقرض البنكي وشروط السداد".