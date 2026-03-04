تطورات المنطقة تضع خطط سفر سكان الإمارات لعطلة العيد على "قائمة الانتظار"

مع اقتراب عطلة عيد الفطر، يتابع العديد من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة الذين حجزوا بالفعل رحلاتهم إلى الخارج عن كثب تطورات الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، حيث تثير اضطرابات السفر في المنطقة تساؤلات حول استرداد الأموال وإلغاء الحجوزات.
وصرح وكلاء السفر أن النتائج بالنسبة للمسافرين قد تختلف بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك سياسات شركات الطيران، والشركاء في وجهة السفر، وما إذا كانت الرحلات قد أُلغيت تلقائياً. وفي بعض الحالات، قد يحصل المسافرون على استرداد كامل للمبالغ، بينما قد يُعرض على آخرين أرصدة سفر (Travel Credits) أو خيار تغيير تواريخ سفرهم.
وقال مير وسيم راجا، المدير في شركة "غالاداري الدولية لخدمات السفر"، إن سياسات الاسترداد تختلف حالياً حسب شركة الطيران ووجهة السفر. ووفقاً له، فإن بعض مشغلي الرحلات يعرضون على المسافرين خيار استخدام المبلغ كرصيد سفر للرحلات المستقبلية بدلاً من الاسترداد النقدي. وأوضح قائلاً: "بعض الوجهات تمنح استرداداً كاملاً للحجوزات، بينما تطلب وجهات أخرى من المسافرين استخدام المبلغ لاحقاً كرصيد سفر".
وأضاف راجا: "تقدم شركات الطيران الإماراتية أيضاً مرونة في التعامل، مما يسمح للمسافرين إما بطلب استرداد الأموال أو إعادة حجز رحلاتهم دون رسوم إضافية". ومع ذلك، أشار إلى أن القرارات النهائية غالباً ما تعتمد على الإخطارات الرسمية وتحذيرات السفر، خاصة إذا كانت هناك تغييرات في عمليات الأجواء.
وقال: "إذا أُلغيت الرحلة تلقائياً بسبب هذا الوضع، يمكن للمسافرين استرداد المبلغ بالكامل"، مضيفاً أن العملية تعتمد أيضاً على تنسيق وكيل السفر مع الفنادق والشركاء الآخرين في وجهة السفر.
ومع ذلك، إذا قرر المسافرون إلغاء الرحلة بأنفسهم قبل أن تعلن شركات الطيران عن الإلغاء، فقد يحصلون فقط على استرداد جزئي بعد خصم رسوم الإلغاء، أو قد يُعرض عليهم خيار تأجيل سفرهم إلى موعد لاحق.
وذكر ثيكيبوراث فالابيل أيضاً أن باقات الرحلات الجماعية تميل إلى توفير مرونة أكبر؛ ففي كثير من الحالات، تقوم وكالات السفر بحجز مقاعد الطيران مسبقاً من خلال اتفاقيات مع شركات الطيران دون تقديم أسماء الركاب على الفور. وبسبب ذلك، يمكن للوكالات أحياناً تغيير تواريخ السفر للمجموعة إذا لزم الأمر، مما يسمح للمسافرين بتأجيل رحلاتهم بدلاً من إلغائها.
وينصح وكلاء السفر السكان بالبقاء على اتصال مع وكلاء الحجز لديهم ومتابعة تحديثات شركات الطيران قبل اتخاذ قرارات الإلغاء، حيث قد تتغير السياسات بناءً على الإعلانات الرسمية والتطورات في المجال الجوي الإقليمي.