تطورات المنطقة تضع خطط سفر سكان الإمارات لعطلة العيد على "قائمة الانتظار"

وصرح وكلاء السفر أن النتائج بالنسبة للمسافرين قد تختلف بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك سياسات شركات الطيران، والشركاء في وجهة السفر، وما إذا كانت الرحلات قد أُلغيت تلقائياً. وفي بعض الحالات، قد يحصل المسافرون على استرداد كامل للمبالغ، بينما قد يُعرض على آخرين أرصدة سفر (Travel Credits) أو خيار تغيير تواريخ سفرهم.