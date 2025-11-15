تطبيق يُعلّم الأطفال عادات مالية ذكية ويبني سجلهم الائتماني منذ الصغر﻿ في الإمارات

وقال الدكتور طارق إن إحدى أفضل الميزات هي إمكانية الآباء بناء سجل ائتماني لأطفالهم. ومن المتوقع أن يُطرح هذا الرابط المالي بين الوالدين والطفل، وهو الأول من نوعه في التطبيق، في التحديثات القادمة. وأضاف: "عندما ننظر إلى القطاع المصرفي، نجد أن هناك أفراداً في منتصف العشرينات من عمرهم لا يمكننا فتح حسابات لهم في البنوك لأنه ليس لديهم تاريخ ائتماني".