تطبيق يُعلّم الأطفال عادات مالية ذكية ويبني سجلهم الائتماني منذ الصغر﻿ في الإمارات

يساعد أحد التطبيقات الآباء على تعليم أطفالهم عادات مالية ذكية وبناء سجل ائتماني لهم منذ سن مبكرة. يتيح تطبيق بوتيم موني، الذي يسمح للمقيمين في دولة الإمارات بإرسال الأموال واستلامها وإدارتها، مميزات قابلة للتخصيص تمكن الآباء من تحديد حدود الإنفاق، وتقييد فئات المشتريات، ومنح أطفالهم إمكانية الوصول إلى محافظ مدفوعة مسبقاً ومتعددة العملات، مما يحول المشتريات اليومية إلى لحظات تعليمية.
قال الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترا تك" المالكة لتطبيق بوتيم، لصحيفة "خليج تايمز": "إذا أراد طفلك شراء شيء ما، يمكنك تشغيل وإيقاف الخيارات التي يمكنه الإنفاق عليها أو لا يمكنه ذلك. يمنح هذا الآباء تحكماً أكبر في كيفية تمويل بطاقات أطفالهم، ويمكنهم رؤية مقدار ما ينفقه الأطفال وعلى ماذا. سيصبح هذا وسيلة لتعليم الكثير من الأطفال كيف يكونون أكثر مسؤولية مالياً".
وقال الدكتور طارق إن إحدى أفضل الميزات هي إمكانية الآباء بناء سجل ائتماني لأطفالهم. ومن المتوقع أن يُطرح هذا الرابط المالي بين الوالدين والطفل، وهو الأول من نوعه في التطبيق، في التحديثات القادمة. وأضاف: "عندما ننظر إلى القطاع المصرفي، نجد أن هناك أفراداً في منتصف العشرينات من عمرهم لا يمكننا فتح حسابات لهم في البنوك لأنه ليس لديهم تاريخ ائتماني".
"هؤلاء الأفراد لا يستطيعون إثبات أن لديهم أي خبرة في القطاع المالي، وعلينا بدلاً من ذلك تسجيل آبائهم، حيث يظل الآباء أوصياء قانونيين. وسيساعد التطبيق الآباء أيضاً على تعليم الأطفال كيفية التعامل مع المال وبناء مدخراتهم. في نهاية المطاف، ستنضم الأسرة بأكملها إلى النظام المالي بطريقة لم تكن موجودة من قبل. وهذا بالنسبة لنا خطوة كبيرة للمجتمع هنا"، قال الدكتور طارق.
بعيداً عن العائلات، يساعد تطبيق "بوتيم" أيضاً في حل مشكلة رئيسية تواجه القوى العاملة ذات الدخل المحدود في دولة الإمارات: وهي الإقصاء المالي. فمن خلال تقديم أرقام IBAN افتراضية، وخدمات التحويل المالي، وخيارات الإقراض، يوفر المنصّة بوابة للدخول إلى النظام المصرفي لملايين الأشخاص الذين كانوا خارج هذا النظام تاريخياً.
قال الدكتور طارق: "هناك أكثر من 4 ملايين شخص في الإمارات لا يملكون حسابات مصرفية أو لديهم وصول محدود إلى الخدمات المصرفية. نحن نساعدهم على الدخول إلى النظام المالي، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى الائتمان والمدخرات والمدفوعات الرقمية — وبالتالي مساعدتهم على بناء سجل ائتماني من الصفر".
تم تصميم هذا النظام المالي ليس فقط لتحقيق فائدة فورية، ولكن أيضاً لتمكين المستخدمين مالياً على المدى الطويل. فقد يبدأ المستخدمون بعملية تحويل أموال بسيطة، ثم يصبحون مؤهلين لاحقاً للحصول على قروض صغيرة وخطط ادخار وغيرها من المنتجات المالية المتقدمة مع تطور ملفاتهم المالية. وتخطط الشركة لإدخال تعليم مالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مباشرة داخل التطبيق، لمساعدة المستخدمين خصوصاً المقترضين لأول مرة على فهم مفاهيم مثل شروط السداد، ووضع الميزانية، والادخار، بعدة لغات. وقال: "ليس من الكافي أن تمنح شخصاً إمكانية الوصول إلى المال، بل يجب أن تضمن أنه يعرف كيفية استخدامه بمسؤولية. فالثقافة المالية هي جوهر الشمول المالي".
سابقًا، كان التطبيق يقدم روابط خارجية لموارد التعليم المالي، لكن النهج الجديد يدمج الدروس التفاعلية في التطبيق نفسه. هذا، مع دعم الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي، يجعل عملية التعلم أسرع، مخصصة، وأكثر جاذبية.
على الرغم من أن "بوتيم" كان يهدف في البداية إلى أن يكون تطبيقاً شاملاً، إلا أن الشركة تسلك الآن نهجاً مختلفاً. وقال الدكتور طارق: "لم نعد نحاول أن نكون كل شيء لكل الناس. تركيزنا الآن واضح: نريد أن نكون الأفضل في مجال التمويل الاستهلاكي — لا مجرد تطبيق يفعل كل شيء دون تميز".
وقد بدأت هذه الاستراتيجية الجديدة بالفعل تؤتي ثمارها. وأوضح أن تفاعل المستخدمين قد تضاعف ثلاث مرات منذ تحديث البنية التقنية الرئيسية للتطبيق. حيث أصبح المستخدمون يقضون وقتاً أطول في التطبيق ويستكشفون ميزاته المالية بنشاط أكبر مما مضى. ومع تطلع الشركة إلى التوسع دولياً، فإنها تدرس الخيارات بين التوسع العضوي والاستحواذات الاستراتيجية.
لكن مهمتها تظل واحدة: جعل الوصول إلى الخدمات المالية والتعليم المالي أسهل وأكثر أماناً وذكاءً للفئات "التي لا تملك أو تمتلك وصولاً محدوداً إلى النظام المصرفي". وقال الدكتور طارق: "أكبر نجاح لنا سيكون عندما ينشأ طفل بدأ باستخدام تطبيقنا بإدارة مالية خاضعة للرقابة، ليكبر وهو يمتلك ملفاً ائتمانياً قوياً، وانضباطاً مالياً، وإمكانية كاملة للوصول إلى الاقتصاد العالمي".