تطبيق لرعاية الموظفين في قطاعي السياحة والضيافة برأس الخيمة

من المقرر إطلاق تطبيق رقمي جديد، وهو عبارة عن منصة هي الأولى من نوعها مصممة لتعزيز مشاركة الموظفين ورفاهيتهم، في قطاعي السياحة والضيافة في رأس الخيمة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الروح المعنوية للقوى العاملة، وتشجيع التعاون، وتعزيز الشعور بالانتماء بين العاملين في صناعة السياحة سريعة النمو في الإمارة.
تجمع المنصة الجديدة، المسماة "بي راك"، أربعة محاور رئيسية: التفاعل، والرفاهية، والتواصل، والتطوير، ضمن مساحة رقمية تفاعلية واحدة. تتيح المنصة لموظفي الفنادق، ومنظمي الرحلات، والمرشدين السياحيين، وموظفي المعالم السياحية التواصل، ومشاركة التحديثات، والاستفادة من فرص التعلم المهني، والاحتفاء بالإنجازات، كجزء من مجتمع موحد.
تم تطوير التطبيق على مدار عام مع مدخلات من خبراء الصناعة ومتخصصي الرفاهية، وهو يستجيب لاحتياجات جيل جديد من العمال الذين يقدرون الاتصال الرقمي والنمو الشخصي.
وسيتم إطلاق تطبيق "بي راك" قريباً، وتطبيقه تدريجياً في جميع الفنادق والمؤسسات السياحية في الإمارة.
وفقًا لميرا زكريا، مديرة الموارد البشرية، صُممت المنصة لتجسيد روح الكوادر العاملة في رأس الخيمة، وتعزيز روح المشاركة والتفاعل على جميع مستويات القطاع. وقالت: "أردنا أن نعكس روح الإمارة الأصيلة والمترابطة من خلال كوادرها السياحية. إنه ليس مجرد تطبيق، بل هو انعكاسٌ لطاقمنا، وكيف نريدهم أن يشعروا بالتفاعل والتقدير والاهتمام".
يقدم التطبيق مزيجًا ديناميكيًا من الميزات المستوحاة من المنصات الاجتماعية والمهنية. ويشمل مساحاتٍ مخصصةً للموظفين للاحتفال بالمناسبات المهمة، مثل أعياد الميلاد والذكرى السنوية أو إعلان "موظف الشهر"، بالإضافة إلى قنوات مخصصة لأخبار الفندق والتواصل الداخلي وتكريم الفريق.
بدلاً من الاعتماد على أدوات متعددة أو محادثات جماعية، تستطيع المؤسسات الآن مشاركة التحديثات على الفور من خلال نظام موحد واحد، مما يخلق بيئة رقمية أكثر تماسكًا.
يُضفي تطبيق Be RAK طابعًا مرحًا ومجتمعيًا، ويتيح للموظفين المشاركة في الألعاب، وإنشاء تحديات بين الفنادق، وكسب مكافآت مقابل المشاركة. يمكن استبدال النقاط المجمعة من خلال النشاط على التطبيق بقسائم أو خصومات أو هدايا، مما يُقدم حوافز ملموسة للمشاركة.
وأوضحت زكريا: "كل نقرة على التطبيق لها أهميتها. كلما تفاعلت أكثر، زادت أرباحك وشعرت بتواصل أكبر مع المجتمع الأوسع من حولك."
إلى جانب التفاعل، يُولي تطبيق "بي راك" اهتمامًا بالغًا برفاهية الموظفين. يتيح التطبيق للمستخدمين التواصل مع أخصائيي علم النفس، وخبراء التغذية، ومدربي التطوير الشخصي، بالإضافة إلى فيديوهات تدريبية قصيرة عند الطلب تغطي مواضيع متنوعة، من إدارة التوتر إلى الحياة الصحية. يمكن لكل موظف حجز ما يصل إلى خمس جلسات خاصة سنويًا مع خبراء معتمدين.
وقالت زكريا: "الأمر يتعلق بتسهيل حصول الناس على ما يُشعرهم بتحسن بدني ونفسي وعاطفي. فالأشخاص الأصحاء أكثر سعادةً ويؤدون أداءً أفضل، وعندما يشعر الموظفون بالدعم، تمتد هذه الإيجابية بشكل طبيعي إلى الضيوف ومكان العمل".
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تُرسي هذه المبادرة معيارًا جديدًا لكيفية تعامل المؤسسات مع مشاركة الموظفين ورفاهيتهم في قطاعي السياحة والضيافة. وصرح زكريا: "هدفنا هو إرساء معيار جديد لكيفية تواصل المجتمعات ونموها وازدهارها، بدءًا من رأس الخيمة".