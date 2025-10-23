تطبيق لرعاية الموظفين في قطاعي السياحة والضيافة برأس الخيمة

إلى جانب التفاعل، يُولي تطبيق "بي راك" اهتمامًا بالغًا برفاهية الموظفين. يتيح التطبيق للمستخدمين التواصل مع أخصائيي علم النفس، وخبراء التغذية، ومدربي التطوير الشخصي، بالإضافة إلى فيديوهات تدريبية قصيرة عند الطلب تغطي مواضيع متنوعة، من إدارة التوتر إلى الحياة الصحية. يمكن لكل موظف حجز ما يصل إلى خمس جلسات خاصة سنويًا مع خبراء معتمدين.