تطبيق "كريم" يكشف عن إنفاق قياسي على البقالة في دبي لعام 2024
قام أحد سكان دبي بوضع طلب واحد من البقالة بقيمة تزيد عن 6800 درهم في عام 2024 على تطبيق توصيل البقالة الشهير. يتكون الطلب على خدمة كريم للأغذية Careem Groceries من طلب بالجملة مكون من 475 عنصرًا للمنزل والمخزن واستغرق تنفيذه عدة عمال توصيل.
وبحسب الأرقام التي نشرها التطبيق، قام أحد المتسوقين الدائمين بوضع 988 طلبًا في عام 2024، وأنفق أكثر من 42 ألف درهم على البقالة عبر التطبيق. كما وضع آخر 16 طلبًا منفصلًا في يوم واحد في أغسطس/آب من العام الماضي. وكان وقت التسليم الأكثر شيوعًا في الإمارات العربية المتحدة هو الساعة 7 مساءً.
وقد تزايد الطلب على التسوق عبر الإنترنت وخدمات توصيل البقالة السريعة بشكل كبير في الدولة منذ جائحة كوفيد. وفي العام الماضي، وجدت دراسة أجريت في الإمارات العربية المتحدة أن المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة يتجهون بشكل متزايد إلى التسوق عبر الإنترنت، مع زيادة بنسبة 140 في المائة في عدد المتسوقين عبر التجارة الإلكترونية شهريًا منذ عام 2020.
إنفاق قياسي
وفي العام الماضي، سجل أحد المقيمين في خدمة كريم للأغذية رقماً قياسياً في يوم واحد من خلال تقديم 83 طلباً بقيمة تزيد عن 1000 درهم.
وفي العام الماضي، كشفت بيانات من شركة Syrve Mena، وهي شركة مزودة لبرمجيات المطاعم، وشركة Admitad، وهي منصة تسويق الشراكات الرائدة، عن زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي في طلبات التوصيل خلال الربع الأول من عام 2024.
وبحسب البيانات، تلقت مطاعم الإمارات ملايين طلبات التوصيل بمتوسط 228.740 طلباً سنوياً و32 مليون درهم مبيعات لكل مطعم. وبلغ عدد طلبات التوصيل أكثر من 600 ألف طلب سنوياً و126 مليون درهم مبيعات لسلاسل الوجبات السريعة المتخصصة في التوصيل.
وسجلت ميزة اكتشاف المطاعم والخصومات في التطبيق معاملة كبيرة في فندق كمبينسكي النخلة بقيمة تزيد عن 25 ألف درهم، ووفر العميل أكثر من 7 آلاف درهم في زيارة واحدة.