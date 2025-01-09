تطبيق "كريم" يكشف عن إنفاق قياسي على البقالة في دبي لعام 2024

وبحسب الأرقام التي نشرها التطبيق، قام أحد المتسوقين الدائمين بوضع 988 طلبًا في عام 2024، وأنفق أكثر من 42 ألف درهم على البقالة عبر التطبيق. كما وضع آخر 16 طلبًا منفصلًا في يوم واحد في أغسطس/آب من العام الماضي. وكان وقت التسليم الأكثر شيوعًا في الإمارات العربية المتحدة هو الساعة 7 مساءً.