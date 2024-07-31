تطبيق "ساعد" للإبلاغ عن الحوادث البسيطة بأبوظبي
دعت شرطة أبوظبي أفراد الجمهور إلى تجنب الاتصال برقم الطوارئ 999 للإبلاغ عن الحوادث البسيطة في العاصمة الإماراتية، حيث يمكن لسائقي السيارات استخدامُ تطبيق "ساعد" الذكي، حسب ما صرّحت به القيادة العامة لشرطة أبوظبي، موضحة أن التطبيق سيكون جاهزاً للعمل بدايةً من يوم الخميس الأول من أغسطس.
وشددت شرطة ابوظبي على أهمية نقل المركبات المتضررة في الحادث إلى خارج الطريق أو إلى مكانٍ آمن كي لا تعيق حركة المرور، مؤكدة بأنَّ التوقف في منتصف الطريق دون مبرر يُعد مخالفة مرورية يُعاقب عليها القانون بغرامة قدرها 1000 درهم و6 نقاط سوداء في سِجل السائق.
وأشارت إلى إمكانية طلب سائقو السيارات تقرير الحادث في حالة الحادث البسيط مباشرةً من موقع الحادث وذلك عبر تطبيق "ساعد" الذكي باتباع خطوات بسيطة لاستكمال البيانات، لافتة إلى أنه يمكنهم تحديد موقع الحادث عبر خريطة تفاعلية وتحميل تفاصيل الحادث والأضرار الناجمة عنه في غضون دقائق، وبعد إكمال الإجراءات، سيتلقون تأكيداً باستلام الطلب ويمكنهم حينئذٍ إصدار تقريرٍ للحادث عبر الإشعارات الذكية.
خطوات الإبلاغ عن حادث بسيط عبر تطبيق "ساعد" الذكي
فتح التطبيق
اختيار خدمة الإبلاغ عن الحوادث
إدخال رقم الهاتف ليقوم النظام بتحديد موقع الحادث تلقائياً
تحديد الخيارات، والتي من بينها اختيار نوع الحادث
تحميل صورة ملكية السيارة
تحميل صورة رخصة القيادة
تحميل صورة السيارة وتصوير المناطق المتضررة منها
تحميل صورة السيارة الأخرى وتصوير المناطق المتضررة منها
الحرص على إرفاق جميع بيانات الطرف المتسبب، والمتضرر في الحادث، وإضافة جميع المركبات التي لها علاقة بالحادث
الضغط على "موافق" لإكمال عملية الطلب بنجاح
سيتم إرسال رقم الطلب إلى سائق السيارة