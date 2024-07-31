تطبيق "ساعد" للإبلاغ عن الحوادث البسيطة بأبوظبي

وشددت شرطة ابوظبي على أهمية نقل المركبات المتضررة في الحادث إلى خارج الطريق أو إلى مكانٍ آمن كي لا تعيق حركة المرور، مؤكدة بأنَّ التوقف في منتصف الطريق دون مبرر يُعد مخالفة مرورية يُعاقب عليها القانون بغرامة قدرها 1000 درهم و6 نقاط سوداء في سِجل السائق.

وأشارت إلى إمكانية طلب سائقو السيارات تقرير الحادث في حالة الحادث البسيط مباشرةً من موقع الحادث وذلك عبر تطبيق "ساعد" الذكي باتباع خطوات بسيطة لاستكمال البيانات، لافتة إلى أنه يمكنهم تحديد موقع الحادث عبر خريطة تفاعلية وتحميل تفاصيل الحادث والأضرار الناجمة عنه في غضون دقائق، وبعد إكمال الإجراءات، سيتلقون تأكيداً باستلام الطلب ويمكنهم حينئذٍ إصدار تقريرٍ للحادث عبر الإشعارات الذكية.