تطبيق ذكي لاختبار المركبات الثقيلة برأس الخيمة

أصبح بإمكان سائقي المركبات الثقيلة في رأس الخيمة طلب التقييم عبر تطبيق وزارة الداخلية.

وذكرت شرطة رأس الخيمة، في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ نظام الاختبار الذكي من خلال التطبيق سيسهل على سائقي المركبات الثقيلة طلب تقييم قيادتهم، ويتعين على مشغلي المركبات الثقيلة ببساطة طلب الخدمة من خلال تطبيق وزارة الداخلية، وسيتم إرسال المراقب مباشرة إلى الموقع لإجراء الاختبار، وسيقوم النظام الذكي بتقييم أداء السائق ومن ثم يتم ترميز نتائج التقييم على الأنظمة الداخلية. سيسمح التطبيق بعد ذلك لسائق مركبة النقل بمعرفة ما إذا كان قد اجتاز التقييم أم فشل فيه. في حالة فشل المشغل، سيعرض التطبيق الأسباب، مما يسمح للسائق بمعرفة الأشياء التي تحتاج إلى التحسين في قيادته.

وتهدف هذه المبادرة الجديدة إلى المساهمة في تحسين مهارات قيادة المركبات الثقيلة لدى العمال مع تحسين الكفاءة التشغيلية.

وقالت شرطة رأس الخيمة أنه تم إطلاق هذا النظام لضمان التحسين المستمر لجودة عمليات التفتيش، موضحة أنها ترغب في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات والأنظمة الذكية لضمان تطوير مهام الشرطة والمرور.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) في دبي يوم 9 يوليو عن إطلاق عملية تجريبية للذكاء الاصطناعي (AI) للمساعدة على الكشف الآلي عن الأضرار التي لحقت بطرق دبي.

وبدأت سلطات دبي في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) العام الماضي لمراقبة وتتبع أداء الآلاف من مركبات المرافق العامة وسائقيها.

ووفقاً لشركة تاكسي دبي (DTC) التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، يغطي النظام الذكي الآن ما يصل إلى 7200 مركبة بما في ذلك سيارات الأجرة وسيارات الليموزين والحافلات المدرسية والحافلات التجارية ودراجات التوصيل و14500 سائق.