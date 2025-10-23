تطبيق"تاب تاب"المجاني لتحويل الأموال يوقف عملياته فجأة في الإمارات

أعلن تطبيق لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، والذي يقدم تحويلات سريعة ومجانية من الإمارات إلى أنحاء مختلفة من العالم، عن إيقاف عملياته مؤقتاً، مشيراً إلى تحديث النظام كسبب لوقف الخدمات.

أفاد مغتربون ومستخدمون منتظمون لتطبيق "Taptap Send"، الذي يوصف بأنه شركة دولية لتحويل الأموال من شخص لآخر، لصحيفة "الخليج تايمز" بأنه لم يكن يعمل منذ ما يقرب من أسبوع. وقالوا إن التوقيت سيئ، مع اقتراب موعد صرف الرواتب واستعداد المغتربين مرة أخرى لإرسال جزء من رواتبهم إلى عائلاتهم وأحبائهم في بلدانهم الأصلية.

عندما يفتح المستخدمون التطبيق، تظهر إشعار يقول: "إرسال الأموال غير متاح مؤقتاً. لقد أوقفنا التحويلات مؤقتاً من الإمارات أثناء ترقية خدماتنا. نتطلع إلى استئناف خدمة التحويلات المنخفضة التكلفة والسريعة في أقرب وقت ممكن".

صفر رسوم عامل جذب كبير

تواصلت "الخليج تايمز" مع شركة "Taptap Send" يوم الأربعاء للحصول على مزيد من التوضيحات، ولكن لم تتلق بعد بياناً أكثر تفصيلاً.

قال محمد (35 عاماً)، مغترب هندي يعمل مسؤول تسويق في دبي: "يفضل العملاء تطبيق تحويل الأموال المحمول المذكور لسبب رئيسي هو صفر رسوم تحويل، وأسعار الصرف التنافسية، وسرعة التحويل".

وأضاف: "أحب التطبيق لأنه يمكنني الإرسال عدة مرات في الشهر دون التفكير في رسوم الخدمة. ولهذا السبب تفاجأت حقاً عندما لم أتمكن من استخدامه منذ يوم الجمعة (17 أكتوبر) الماضي"، مشيراً إلى أن بعض أصدقائه يستخدمون أيضاً "Taptap Send" لإرسال الأموال إلى الهند.

تم إطلاق "Taptap Send"، الذي أسسه مايكل فاي وبول نيهاوس في عام 2018، في الإمارات في يونيو 2023، حيث أصبحت الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية أكثر شعبية وملاءمة للمجتمع الكبير من المغتربين. التطبيق متاح أيضاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبعض الدول الأوروبية.

بالنسبة للمغترب الفلبيني مايكل أورتيغا، فإن رسوم التحويل الصفرية هي عامل جذب كبير له، حيث يرسل الأموال 2-3 مرات كل شهر إلى عائلته في الفلبين. وقال: "عندما أذهب إلى مراكز التحويل، فإنهم يفرضون عادةً رسوماً تتراوح بين 15 و25 درهماً إماراتياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. في المقابل، تقدم تطبيقات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول تكلفة صفرية".