تطبيق"تاب تاب"المجاني لتحويل الأموال يوقف عملياته فجأة في الإمارات

أعلن تطبيق لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، والذي يقدم تحويلات سريعة ومجانية من الإمارات إلى أنحاء مختلفة من العالم، عن إيقاف عملياته مؤقتاً، مشيراً إلى تحديث النظام كسبب لوقف الخدمات.
أفاد مغتربون ومستخدمون منتظمون لتطبيق "Taptap Send"، الذي يوصف بأنه شركة دولية لتحويل الأموال من شخص لآخر، لصحيفة "الخليج تايمز" بأنه لم يكن يعمل منذ ما يقرب من أسبوع. وقالوا إن التوقيت سيئ، مع اقتراب موعد صرف الرواتب واستعداد المغتربين مرة أخرى لإرسال جزء من رواتبهم إلى عائلاتهم وأحبائهم في بلدانهم الأصلية.
عندما يفتح المستخدمون التطبيق، تظهر إشعار يقول: "إرسال الأموال غير متاح مؤقتاً. لقد أوقفنا التحويلات مؤقتاً من الإمارات أثناء ترقية خدماتنا. نتطلع إلى استئناف خدمة التحويلات المنخفضة التكلفة والسريعة في أقرب وقت ممكن".
تواصلت "الخليج تايمز" مع شركة "Taptap Send" يوم الأربعاء للحصول على مزيد من التوضيحات، ولكن لم تتلق بعد بياناً أكثر تفصيلاً.
قال محمد (35 عاماً)، مغترب هندي يعمل مسؤول تسويق في دبي: "يفضل العملاء تطبيق تحويل الأموال المحمول المذكور لسبب رئيسي هو صفر رسوم تحويل، وأسعار الصرف التنافسية، وسرعة التحويل".
وأضاف: "أحب التطبيق لأنه يمكنني الإرسال عدة مرات في الشهر دون التفكير في رسوم الخدمة. ولهذا السبب تفاجأت حقاً عندما لم أتمكن من استخدامه منذ يوم الجمعة (17 أكتوبر) الماضي"، مشيراً إلى أن بعض أصدقائه يستخدمون أيضاً "Taptap Send" لإرسال الأموال إلى الهند.
تم إطلاق "Taptap Send"، الذي أسسه مايكل فاي وبول نيهاوس في عام 2018، في الإمارات في يونيو 2023، حيث أصبحت الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية أكثر شعبية وملاءمة للمجتمع الكبير من المغتربين. التطبيق متاح أيضاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبعض الدول الأوروبية.
بالنسبة للمغترب الفلبيني مايكل أورتيغا، فإن رسوم التحويل الصفرية هي عامل جذب كبير له، حيث يرسل الأموال 2-3 مرات كل شهر إلى عائلته في الفلبين. وقال: "عندما أذهب إلى مراكز التحويل، فإنهم يفرضون عادةً رسوماً تتراوح بين 15 و25 درهماً إماراتياً بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. في المقابل، تقدم تطبيقات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول تكلفة صفرية".
كل درهم مهم بالنسبة للمغتربين مثل أورتيغا، وإرسال الأموال إلى الوطن هو عمل ضخم في الإمارات، حيث تعد الدولة ثالث أكبر مرسل للتحويلات المالية في العالم، بعد الولايات المتحدة والسعودية. في العام الماضي، أرسل المغتربون الهنود المقيمون في الإمارات 21.6 مليار دولار إلى الهند، أي ما يعادل 19.2% من إجمالي التدفقات الدولارية. وفي عام 2024، أرسل العمال الفلبينيون في الإمارات ما يقرب من 1.52 مليار دولار كتحويلات نقدية إلى الفلبين، وفقاً لـ "ستاتيستا".
أشار جاي أدريان تولينتينو، المدرب المالي المقيم في الإمارات، إلى أن سوق التحويلات في الإمارات لا يزال يهيمن عليه شركات التحويل التقليدية والبنوك الكبرى. ويقدم الوافدون الجدد مثل "Taptap Send" تكلفة تحويل صفرية كجزء من استراتيجيتهم للنمو.
وهذا يعني أيضاً أن تقديم تحويلات مجانية يمكن أن يضع ضغطاً على الاستدامة التشغيلية.
وأوضح تولينتينو: "عادةً ما تجني تطبيقات التحويل التي لا تفرض أي رسوم معاملات أرباحها من خلال هوامش أسعار الصرف (الفرق بين أسعار الشراء والبيع عند تبادل أو تداول العملات). غالباً ما تكون التحويلات المجانية استراتيجية نمو. ولكن بمجرد أن تصل إلى حجم معين أو تواجه تكاليف امتثال وترخيص أعلى (خاصة في الإمارات، حيث الأنظمة صارمة)، فمن المرجح أن تضيف رسوماً رمزية أو تعدل هوامش أسعار الصرف لجعل عملياتها مستدامة".
وأضاف أن "المنافسة في صناعة التحويلات صعبة للغاية، لذا يجب أن تكون الشركات مبدعة لتظل قائمة"، مشيراً إلى أن: "الأعمال المستدامة للتحويلات تحتاج إما إلى حجم كبير (المزيد من العملاء) أو تمويل أو هوامش أسعار صرف صغيرة للبقاء".
وأشار تولينتينو أيضاً إلى أن تطبيقات التحويل مفضلة للتحويلات ذات الحجم المنخفض – ولهذا السبب تحظى بشعبية بين المغتربين من ذوي الدخل المتوسط إلى المنخفض. وأضاف: "إذا كانت المعاملات أكبر، فإن البنوك تقدم سعراً أكثر تنافسية في معظم الحالات".
في الوقت نفسه، لم تكن هذه هي المرة الأولى هذا العام التي يواجه فيها السكان مشكلات في التحويلات. ففي يوليو من هذا العام، تأخرت معاملات بعض سكان الإمارات لأيام. وحدث التأخير بسبب خلل فني وقع في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة. وتم منح العملاء المتضررين قسائم استرداد نقدي تتراوح بين 20 و60 درهماً، وأكدت الشركة للعملاء تطبيق إجراءات حماية معززة لتجنب تكرار الحادث.