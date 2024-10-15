تطبيقات إماراتية مبتكرة في معرض جيتكس جلوبال 2024
يعرض الشباب الإماراتيون حلولاً تكنولوجية فريدة ومبتكرة حائزة على جوائز في معرض "إكسباند نورث ستار" ضمن معرض جيتكس جلوبال 2024 المستمر حتى 16 أكتوبر في دبي.
في مجالات الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية وحتى الأغذية والمشروبات، يعد الشباب الإماراتي بمساعٍ قوية في السوق في أكبر حدث للشركات الناشئة والاستثمار في العالم والذي يستمر لمدة أربعة أيام والذي انطلق في دبي هاربور يوم الأحد.
وسيطلق أحمد عبد الجواد، الطالب في جامعة الإمارات العربية المتحدة، تطبيق "نوتريفيجن" (Nutrivision) الذي يسمح للمستخدمين بمعرفة عدد السعرات الحرارية الموجودة في وجبتهم من أجل موازنة استهلاكهم.
قال عبد الجواد: "تتضمن معظم تطبيقات تتبع التغذية تسجيل الدخول اليدوي، حيث يتعين عليك كتابة تفاصيل الوجبة من البيض واللحوم وغيرها من الأطعمة، وهي عملية شاقة. ونهدف إلى استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لجعل هذه التجربة سلسة ومريحة أكثر. عند استخدام التطبيق، كل ما يتعين على المستخدم فعله هو توجيه الكاميرا نحو الطعام وسيقوم التطبيق بالتعرف على الطعام الموجود على الطبق، وسيقدم تفاصيل حول كمية السعرات الحرارية والدهون والبروتينات الموجودة في الطعام".
في مقابلة على هامش الحدث مع صحيفة خليج تايمز يقول مؤسس "نوتريفيجن" (Nutrivision): "تضمن العمل على هذا المشروع الكثير من أبحاث السوق. أولاً، كنا نبحث عما تم إنجازه وكيف تم إنجازه باستخدام تطبيقات أخرى متاحة في السوق وكيف يمكننا تحسين الأمر، ثم بدأنا في عملية التطوير. والآن لدينا الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق أو مفهوم معتمد. نتوقع إطلاقه في غضون عام لأننا نريد التأكد من دقته. لا نريد التسرع وإطلاق تطبيق غير مكتمل".
يشارك عدد كبير من الشركات الناشئة الإماراتية المدعومة من غرفة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معرض "إكسباند نورث ستار"، حيث تعرض أكثر من 2000 شركة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى حلولها الجديدة في الحدث.
قررت شابة إماراتية أخرى تدعى فاطمة الشعالي خوض المنافسة مع كبار اللاعبين في مجال التجارة الإلكترونية من خلال منصتها الفائزة بالعديد من الجوائز "بريق"، والتي تسمح لرواد الأعمال في الإمارات ببيع منتجاتهم - بما في ذلك المنتجات محلية الصنع - عبر منصتها.
قالت فاطمة الشعالي: "يمكن للمقيمين في الإمارات بيع أي منتج مثل العباءة والملابس والأقمشة والعطور وأي منتجات مصنوعة يدوياً. في منصات التجارة الإلكترونية الأخرى، لن تجد الكثير من المشاريع المنزلية المحلية. إذا ذهبت إلى منصات كبيرة وبحثت عن عباءة مصنوعة محلياً، فلن تجدها هناك. الأمر يعتمد على إبداع البائع. في البداية، كل المنتجات مقبولة، باستثناء الطعام"،
قامت فاطمة، التي تمتلك خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بتطوير تطبيقات متعددة بما في ذلك تطبيق "بريق" الذي حصل على جائزة "أفضل تطبيق مبتكر" من غرفة دبي.
وأوضحت أن منصة "بريق" تختار البائعين الحاصلين على ترخيص صادر من دبي لضمان سلامة الجميع، حيث يتوجب على البائعين دفع رسوم معاملة لبريق لبيع بضائعهم، كما توجد خطة شهرية اختيارية لمن يبحث عن خصائص مميزة.
وقد ارتبط التطبيق بشركة توصيل ستقوم بجمع الطلبات وتسليمها للعملاء. وقالت فاطمة الشعالي: "في البداية، نحن نركز على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ثم سننمو بشكل تلقائي إلى دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضافت أنه سيتم إطلاق التطبيق بشكل تجريبي في يناير 2025. وقالت: "لقد أعددنا المنتج الأدنى قابلية للتطبيق ونحاول التواصل مع البائعين في الأشهر المقبلة قبل إطلاقه. لدينا حوالي 40 بائعاً ونهدف إلى الوصول إلى 120 بائعاً في وقت الإطلاق التجريبي للتأكد من وجود قاعدة جيدة للبائعين".