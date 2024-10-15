تطبيقات إماراتية مبتكرة في معرض جيتكس جلوبال 2024

في مقابلة على هامش الحدث مع صحيفة خليج تايمز يقول مؤسس "نوتريفيجن" (Nutrivision): "تضمن العمل على هذا المشروع الكثير من أبحاث السوق. أولاً، كنا نبحث عما تم إنجازه وكيف تم إنجازه باستخدام تطبيقات أخرى متاحة في السوق وكيف يمكننا تحسين الأمر، ثم بدأنا في عملية التطوير. والآن لدينا الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق أو مفهوم معتمد. نتوقع إطلاقه في غضون عام لأننا نريد التأكد من دقته. لا نريد التسرع وإطلاق تطبيق غير مكتمل".