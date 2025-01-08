تصويت الفلبينيين في الإمارات عبر الإنترنت يبدأ 10 مارس
بإمكان الناخبين الفلبينيين المسجلين في الإمارات العربية المتحدة البدء في التسجيل بحلول 10 مارس للإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت في انتخابات التجديد النصفي الفلبينية المقبلة. وشاركت القنصلية العامة الفلبينية في دبي يوم الأربعاء المبادئ التوجيهية لنظام التصويت عبر الإنترنت الذي سيتم استخدامه لأول مرة هذا العام.
وسينتخب المغتربون الفلبينيون 12 عضواً في مجلس الشيوخ وممثلاً عن قائمة حزبية، ولكن يتعين عليهم التسجيل مسبقاً على بوابة التصويت التابعة للجنة الانتخابات بين 10 مارس و12 مايو ليصبحوا مؤهلين للتصويت عبر الإنترنت الجديد. ومع ذلك، في حالة حدوث أي مشكلات، لا يزال من الممكن الإدلاء بالتصويت فعلياً في السفارة الفلبينية في أبوظبي أو القنصلية العامة في دبي، حيث سيتم إنشاء كشك تصويت لأفراد مختارين.
وفي مقطع فيديو نشرته لجنة الانتخابات، قالت الهيئة الانتخابية إن التصويت يمكن أن يتم عبر الهاتف المحمول، أو الجهاز اللوحي، أو الكمبيوتر المحمول، أو الكمبيوتر المكتبي المزود بكاميرا مدمجة أو يمكن توصيله بكاميرا وقادر على الاتصال بالإنترنت من خلال أي متصفح ويب.
وللمشاركة في التصويت عبر الإنترنت، يجب على المواطنين المؤهلين أن يكونوا مسجلين كناخبين في الخارج ومسجلين في 77 مركزاً فلبينياً (سفارات وقنصليات) من شأنها تسهيل التصويت عبر الإنترنت.
وتعد البعثات الفلبينية في أبوظبي ودبي من بين البعثات الأجنبية في الشرق الأوسط التي ستسهل التصويت عبر الإنترنت. ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة على موقع لجنة الانتخابات على الإنترنت.
أشياء مهمة يجب القيام بها
وأكدّت لجنة الانتخابات أنه للمشاركة في التصويت عبر الإنترنت، يجب على الناخبين الفلبينيين المسجلين في الخارج:
التسجيل المسبق أو التسجيل العادي
تقديم بطاقة هوية صالحة أو التقاط صورة حية
التأكد من أن المعلومات تتطابق مع السجل الوطني للناخبين في الخارج
عملية التسجيل
قم بملء نموذج التسجيل للتصويت عبر الإنترنت ثم انقر فوق التسجيل
بعد إكمال النموذج، سيتلقى الناخب كلمة مرور لمرة واحدة على عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول الذي قدمه
ابدأ عملية تحديد الهوية من خلال التقاط صورة وجهك في النظام
التقط صورة واضحة لبطاقة الهوية التي اخترتها
سيقوم النظام بعد ذلك بالتقاط مقطع فيديو للناخب وهو يعرض بطاقة هويته
سيتلقى الناخبون إشعاراً بالوصول إلى بوابة التصويت عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة
ويفتح التسجيل من 10 مارس (الاثنين) حتى 12 مايو (الاثنين) - قبل إغلاق صناديق الاقتراع في الفلبين في الساعة 7 مساءً، أي 3 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة).
سيتم نشر رابط التسجيل على المواقع الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي للجنة الانتخابات ووزارة الخارجية الفلبينية.
وللتعرف على عملية التصويت الفعلية، قالت لجنة الانتخابات إنه سيكون هناك تصويت تجريبي عبر الإنترنت من 10 مارس (الاثنين) إلى 12 أبريل (السبت). وسيكون التصويت التجريبي نشطاً فقط أثناء التسجيل المسبق وقبل فترة التصويت الفعلية.
فترة التصويت في الخارج
من المقرر أن يكون يوم الانتخابات في الفلبين هو 12 مايو 2025، ولكن بالنسبة للفلبينيين في الخارج، فإن التصويت الغيابي سيستمر لمدّة 30 يوماً من 13 أبريل (الأحد) في الساعة 8 صباحاً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) حتى 12 مايو (الاثنين) في الساعة 3 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة أو 7 مساءً بتوقيت الفلبين.
وخلال التصويت الفعلي عبر الإنترنت، سيتم إرسال بوابة التصويت إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل للناخبين في الخارج أو رقم الهاتف المحمول. لتجنب الارتباك، لن يكون موقع التصويت التجريبي متاحاً بعد الآن عندما يبدأ التصويت الفعلي في 13 أبريل.
أكشاك التصويت
وبحسب لجنة الانتخابات، فإن الفئات التالية فقط من الناخبين في الخارج هم الذين يستطيعون التصويت عبر الإنترنت باستخدام أكشاك التصويت في البعثات الأجنبية: كبار السن، والحوامل، والأميون، والأشخاص ذوو الإعاقة.
من المتوقع ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت
في وقت سابق، قال زعماء الجالية الفلبينية لصحيفة "خليج تايمز" إنهم متفائلون بأن المزيد من الفلبينيين في الإمارات العربية المتحدة سيدلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي الفلبينية في مايو مع إدخال التصويت عبر الإنترنت. كما دعوا الحكومة الفلبينية إلى ضمان أمن الانتخابات.
وتحتل الإمارات العربية المتحدة باستمرار مكانة بين الدول الخمس الأولى من حيث أعلى نسبة إقبال من الناخبين الفلبينيين في كل انتخابات. وخلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2022، شهدت دبي ما مجموعه 60393 من المغتربين الفلبينيين الذين أدلوا بأصواتهم - وكان هذا أعلى عدد من الناخبين الأجانب بين المناصب الدبلوماسية الفلبينية في جميع أنحاء العالم منذ بدء التصويت في الخارج في عام 2004.