تصويت الفلبينيين في الإمارات عبر الإنترنت يبدأ 10 مارس

وسينتخب المغتربون الفلبينيون 12 عضواً في مجلس الشيوخ وممثلاً عن قائمة حزبية، ولكن يتعين عليهم التسجيل مسبقاً على بوابة التصويت التابعة للجنة الانتخابات بين 10 مارس و12 مايو ليصبحوا مؤهلين للتصويت عبر الإنترنت الجديد. ومع ذلك، في حالة حدوث أي مشكلات، لا يزال من الممكن الإدلاء بالتصويت فعلياً في السفارة الفلبينية في أبوظبي أو القنصلية العامة في دبي، حيث سيتم إنشاء كشك تصويت لأفراد مختارين.