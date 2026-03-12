تصل إلى 90%..تخفيضات رمضان الكبرى في "دبي فستيفال سيتي مول"

يحتفل دبي فستيفال سيتي مول بالأيام الأخيرة من رمضان بتجارب تسوق وطعام وثقافة للعائلات والأصدقاء، كجزء من عام الأسرة وموسم الألفة.
من 12 إلى 15 مارس، سيشارك المول وفستيفال بلازا في التخفيضات الكبرى التي تستمر 3 أيام، وتقدم خصومات تصل إلى 90% على الأزياء و50% على الترفيه، بالإضافة إلى عروض المطاعم الخاصة. يمكن للمتسوقين أيضًا العثور على هدايا عيد الفطر وعروض موسمية عبر العلامات التجارية المشاركة.
تمنح هذه الترقية المتسوقين فرصة لاستكشاف عروض التجزئة المتنوعة للوجهة مع الاستفادة من مجموعة من العروض الحصرية عبر العلامات التجارية المشاركة.
تحولت فستيفال باي إلى وجهة حيوية على الواجهة البحرية لأمسيات رمضان، وتضم ترفيهًا ثقافيًا ومفاهيم تجزئة منسقة. في مجلس على الخليج، يمكن للزوار استكشاف ماركات الأزياء وأسلوب الحياة مثل رومي، سريال عباية، داس، وفيتيلي ستوديو، بالإضافة إلى خيارات الحلويات والمقاهي بما في ذلك زازا، ذا ليتل فوكس، وبشير آيس كريم.
يستمر الترفيه الرمضاني كل ليلة من الساعة 8 مساءً حتى منتصف الليل حتى 23 مارس، مع عروض تشمل عزف القانون المنفرد، ورواية القصص للأطفال، وقرع الطبول التقليدي من قبل بو طبلة، والخط العربي الحي، وموسيقى الهارب.