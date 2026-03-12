تصل إلى 90%..تخفيضات رمضان الكبرى في "دبي فستيفال سيتي مول"

تحولت فستيفال باي إلى وجهة حيوية على الواجهة البحرية لأمسيات رمضان، وتضم ترفيهًا ثقافيًا ومفاهيم تجزئة منسقة. في مجلس على الخليج، يمكن للزوار استكشاف ماركات الأزياء وأسلوب الحياة مثل رومي، سريال عباية، داس، وفيتيلي ستوديو، بالإضافة إلى خيارات الحلويات والمقاهي بما في ذلك زازا، ذا ليتل فوكس، وبشير آيس كريم.