تصريح المعلن الجديد في الإمارات: القواعد والمستفيدون والصلاحية

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

يوم الجمعة، لجأ المجلس الإعلامي الإماراتي إلى منصة "إكس" (تويتر سابقًا) لتوضيح الأسئلة الشائعة. فيما يلي إجابات على أبرز التساؤلات:

من يحتاج إلى تصريح المُعلِن؟

أي شخص ينشر إعلانات، سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة، على منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات، يجب عليه الحصول على التصريح.

هل يحتاج أصحاب الأعمال إلى تصريح للترويج لعلامتهم التجارية الخاصة؟

لا، إذا كانوا يروّجون فقط لأعمالهم أو مشاريعهم الخاصة فلا يحتاجون إلى التصريح. لكن إذا استأجروا شخصًا آخر للإعلان عنهم، يجب على ذلك الشخص الحصول على التصريح.

ما مدة صلاحية التصريح؟

التصريح صالح لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده سنويًا. إذا لم يتم تجديده خلال 30 يومًا من انتهاء الصلاحية، يتم إلغاؤه.

ما نوع الرخصة التجارية المطلوبة قبل الحصول على تصريح المُعلِن؟

يجب أن يكون لديك رخصة سارية تسمح لك بممارسة الإعلام الرقمي أو التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه التوضيحات تهدف إلى تسهيل فهم النظام الجديد على الجميع وضمان التزام المستفيدين بالقوانين المنظمة للنشاط الإعلاني في الدولة.