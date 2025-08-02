تصريح المعلن الجديد في الإمارات: القواعد والمستفيدون والصلاحية

أعلن مجلس الإمارات للإعلام يوم 30 يوليو عن قواعد جديدة تُنظّم نشر الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي. وسيُطلب قريبًا من الأفراد الذين يشاركون أي محتوى ترويجي عبر الإنترنت الحصول على تصريح خاص يُسمى "تصريح المُعلن".
تُعدّ هذه الخطوة جزءًا من جهود جديدة لجعل الإعلانات الرقمية أكثر شفافيةً واحترافيةً وأمانًا للمستهلكين. كما تهدف إلى مواكبة التغيرات السريعة في عالم الإعلام من خلال وضع قواعد واضحة لكيفية نشر الإعلانات.
أعلنت الهيئة أن التصريح سيكون مجانيًا للسنوات الثلاث الأولى، وسيُصبح إلزاميًا بعد ثلاثة أشهر. وبينما أشادت شريحة واسعة من المؤثرين في الإمارات بهذه الخطوة، طرح الكثيرون تساؤلات حول تطبيق القانون.
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يوم الجمعة، لجأ المجلس الإعلامي الإماراتي إلى منصة "إكس" (تويتر سابقًا) لتوضيح الأسئلة الشائعة. فيما يلي إجابات على أبرز التساؤلات:
من يحتاج إلى تصريح المُعلِن؟
أي شخص ينشر إعلانات، سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة، على منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات، يجب عليه الحصول على التصريح.
هل يحتاج أصحاب الأعمال إلى تصريح للترويج لعلامتهم التجارية الخاصة؟
لا، إذا كانوا يروّجون فقط لأعمالهم أو مشاريعهم الخاصة فلا يحتاجون إلى التصريح. لكن إذا استأجروا شخصًا آخر للإعلان عنهم، يجب على ذلك الشخص الحصول على التصريح.
ما مدة صلاحية التصريح؟
التصريح صالح لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده سنويًا. إذا لم يتم تجديده خلال 30 يومًا من انتهاء الصلاحية، يتم إلغاؤه.
ما نوع الرخصة التجارية المطلوبة قبل الحصول على تصريح المُعلِن؟
يجب أن يكون لديك رخصة سارية تسمح لك بممارسة الإعلام الرقمي أو التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه التوضيحات تهدف إلى تسهيل فهم النظام الجديد على الجميع وضمان التزام المستفيدين بالقوانين المنظمة للنشاط الإعلاني في الدولة.