تشغيل مكيفات الهواء أثناء العطلات بين الفوائد والمخاطر

بالنسبة للكثيرين، قد يعني قضاء العطلة توفيراً في فواتير الخدمات - ومع ذلك يختار البعض الحفاظ على تشغيل مكيفات الهواء الخاصة بهم حتى لو كان ذلك يعني العودة إلى "فواتير الكهرباء الضخمة".

وتقول مقيمة في ابوظبي "ماجالي هـ" :"التعفن والتكاثف الناتج عن إيقاف تشغيل مكيف الهواء لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في تلف الأثاث والجدران. وبالتالي، نحافظ على تشغيل مكيفاتنا عندما نذهب في العطلات"،