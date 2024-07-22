تشغيل مكيفات الهواء أثناء العطلات بين الفوائد والمخاطر
هل يجب على الأشخاص ترك مكيفات الهواء الخاصة بهم قيد التشغيل عندما لا يكونون في المنزل أثناء العطلات؟ تختلف الآراء بين سكان الإمارات : فبينما يؤيد البعض تشغيل مكيف الهواء، لا يشعر البعض الآخر بالحاجة إلى ذلك أبداً. وتحدثت صحيفة الخليج تايمز مع الخبراء لتسوية الأمر.
وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) إن الوضع المثالي لتقليل استهلاك الطاقة أثناء قضاء عطلة صيفية طويلة هو إيقاف تشغيل مكيف الهواء، وأضافت شركة المرافق في بيان لصحيفة الخليج تايمز : "لكن ذلك قد يؤدي إلى عيوب مثل تكوين الفطريات والروائح الكريهة وتلف الطلاء والأثاث والمعدات الكهربائية والإلكترونية بسبب زيادة درجة الحرارة والرطوبة داخل المنازل".
بالنسبة للكثيرين، قد يعني قضاء العطلة توفيراً في فواتير الخدمات - ومع ذلك يختار البعض الحفاظ على تشغيل مكيفات الهواء الخاصة بهم حتى لو كان ذلك يعني العودة إلى "فواتير الكهرباء الضخمة".
وتقول مقيمة في ابوظبي "ماجالي هـ" :"التعفن والتكاثف الناتج عن إيقاف تشغيل مكيف الهواء لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في تلف الأثاث والجدران. وبالتالي، نحافظ على تشغيل مكيفاتنا عندما نذهب في العطلات"،
قال "شون خين شون لاي ثا"، وهو مغترب من ميانمار: "خلال 16 عاماً في الإمارات ، كنت أقوم دائماً بإيقاف تشغيل مكيف الهواء الخاص بي أثناء العطلات، ولم أشعر أبداً أن ذلك ضروري. سأكون أكثر قلقاً بشأن تكلفة المرافق الإضافية والتسرب الذي قد يحدث وإهدار الطاقة."
آثار الرطوبة
وقال هشام جابر، مؤسس ورئيس قسم الإستراتيجية وتحويل الأعمال في شركة" هيلثي هوم" The Healthy Home: "على الرغم من أن إيقاف تشغيل مكيف الهواء أثناء العطلة قد يبدو فعالاً من حيث التكلفة، إلا أن الخبراء يتفقون بالإجماع على أنه من الأفضل إبقاؤه قيد التشغيل".
ولقد تعلمت ماجلي، وهي مغتربة لبنانية، الأمر بالطريقة الصعبة. "لقد ذهبنا في إجازة وعدنا إلى المنزل ووجدنا تكوّن العفن على الجدران والسقف. ولحسن الحظ، لم ينتشر العفن كثيراً، وبقينا بعيداً لمدة أسبوع فقط، تخيل لو استمر النمو لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر. كانت هناك حالات عاد فيها السكان ليجدوا منازلهم مغطاة بالعفن، مما أجبرهم على التخلص من كل شيء، بما في ذلك الأثاث. وعلى الرغم من أملهم في توفير فواتير الخدمات العامة، إلا أنهم دفعوا في النهاية ثمناً باهظاً".
وأوضح "دينيش راماشاندران"، المدير الفني ومدير SHE في شركة Rentokil Boecker، كيف يمكن للرطوبة أن تلحق الضرر بالمنازل. "في الصيف، عندما تُترك الفلل والشقق دون تشغيل مكيف الهواء، يمكن أن تتراكم الرطوبة، مما يؤدي إلى نمو العفن، وتلف الأثاث المنجد والسجاد، ومخاطر صحية محتملة للشاغلين."
ويوافقه هشام من The Healthy Home قائلاً: "يساعد تشغيل مكيف الهواء بشكل مستمر في الحفاظ على مستويات الرطوبة المثالية، خاصة في الظروف الرطبة مثل دبي. يمكن للحرارة الشديدة أن تلحق الضرر بالإلكترونيات والأعمال الفنية والنباتات الداخلية. كما يمنع تدفق الهواء المستمر تراكم الرطوبة الذي يؤدي إلى العفن."
درجة الحرارة المناسبة
يعد ضبط درجة حرارة مكيف الهواء الصحيحة قبل الطيران خارجاً أمراً بالغ الأهمية. إنه يحافظ على الطاقة، ويقلل التكاليف، ويحافظ على بيئة داخلية صحية.
وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي: "بشكل عام، يعد تشغيل مكيف الهواء أحد أسهل الطرق لزيادة كفاءة استهلاك الكهرباء. ويمكن للناس تقليل استهلاكهم للكهرباء بنسبة تصل إلى 5 بالمائة عن طريق زيادة درجة حرارة منظم حرارة مكيف الهواء بمقدار درجة مئوية واحدة فقط.
وأضافت:"نوصي باستخدام منظمات الحرارة القابلة للبرمجة أو أدوات التحكم الذكية في مكيف الهواء لضبط درجات الحرارة تلقائياً طوال اليوم بناءً على جداول المقيمين. وهذا يمنع التبريد غير الضروري عندما يكون المنزل فارغاً."
وأوصى دينيش بتشغيل مكيف الهواء في درجة حرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية. يمكن للمقيمين الذين لديهم منظم حرارة قابل للبرمجة تبديل "خيار المروحة فقط" الذي سيقوم بتشغيل مكيف الهواء عند الحاجة. من ناحية أخرى، يمكن للمقيمين استخدام مكيف الهواء مع ضبط القطع التلقائي أثناء العطلة.
وفي حديثه عن الاحتياطات الأخرى التي يجب على السكان اتخاذها للحفاظ على منازلهم آمنة من العفن والتكاثف، أضاف دينيش: "اترك أبواب غرفة النوم والمطبخ مفتوحة للمساعدة في دوران الهواء. قم بتنظيف مرشحات مكيف الهواء كل ثلاثة أشهر وقم بتنظيف القنوات بواسطة مزود خدمة معتمد من NADCA. استخدم جهاز منظم حراري قابل للبرمجة للاستخدام الفعال للطاقة."
ووفقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي، يمكن للمقيمين استبدال أجهزة التكييف القديمة للحصول على طراز أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. "هذه الوحدات الجديدة أكثر كفاءة وتفيد البيئة. قبل الشراء، قارن بين ملصقات الطاقة الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ووزارة الداخلية. مكيف الهواء الحاصل على تصنيف 5 نجوم أو 4 نجوم أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 30 في المائة من مكيف الهواء ذو نجمة واحدة مكيف.
ارتفاع فواتير الكهرباء
إن العودة إلى منزل بارد، بدلاً من الجدران المحروقة، أمر مرحب به. ومع ذلك، فإن تحقيق التوازن بين الراحة والحفاظ على الطاقة أمر بالغ الأهمية، حيث يخاطر السكان أيضاً بارتفاع فواتير الكهرباء بعد العودة إلى منازلهم.
وُلدت المغتربة الهندية رينوكا بهاتيا ونشأت في الإمارات العربية المتحدة، ولم تتمكن أبداً من تشغيل مكيف الهواء خلال إجازتها الصيفية الطويلة. "لم نفعل ذلك قط، ولا أصدقاؤنا وأقاربنا، ولم يواجه أي منا أي مشاكل. فقط عندما كان لدينا حيوان أليف في المنزل بدأنا بتشغيل مكيف الهواء."
وقالت المرأة البالغة من العمر 60 عاماً إن فاتورة المرافق الخاصة بها كانت تقريباً كما هي. "سوف تقوم جليسة الحيوانات الأليفة لدينا بتنظيمها، وتحولها من وضع المروحة إلى مكيف الهواء."
سندريلا منير المقيمة في الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة تترك مكيف الهواء أثناء إجازتها في شقتها المكونة من غرفتي نوم. "ومع ذلك، فإن الجانب السلبي هو فاتورة الكهرباء الضخمة والمكلفة للغاية وصيانة مكيف الهواء بمجرد عودتي. أعود إلى فواتير الخدمات التي تتراوح قيمتها بين 1200 و1500 درهم. أنا محظوظة لأن لدي جليسة حيوانات أليفة تعتني بقطتي، قالت المصرية: "تضمن أن مكيف الهواء يعمل بشكل جيد، وتقوم بتهوية الشقة كل يومين".
خفض تكاليف الكهرباء
قامت ماجالي بتركيب وحدات تحكم ذكية في مكيف الهواء في الفيلا المكونة من ثلاث غرف نوم (+ غرفة خادمة) والتي يتم تفعيلها فقط عندما تنحرف درجة الحرارة عن النقطة المحددة. "ونتيجة لذلك، تظل فواتير الكهرباء لدينا ثابتة على مدار العام، وتتراوح عادةً بين 1200 درهم و1800 درهم، باستثناء فصل الشتاء عندما تختلف قليلاً. طوال فصلي الخريف والربيع، عندما يكون مكيف الهواء قيد الاستخدام، نحافظ على إعداد ثابت 24.5 درجة مئوية على وحدات التحكم دون تعديلها بشكل متكرر."
لإدارة فواتير الكهرباء، فكر في ضبط منظم الحرارة لديك على درجة حرارة تتراوح بين 26 درجة مئوية و28 درجة مئوية. يمكن أن يكون هذا فعالاً بشكل خاص إذا كان لديك منظم حرارة قابل للبرمجة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاضبط درجة الحرارة على 28 درجة مئوية في وضع المروحة على أقل إعداد باستخدام الوظيفة التلقائية.
ووفقا لهيئة كهرباء ومياه دبي، أغلق الستائر قبل الخروج في إجازة؛ وهذا يساعد على تقليل انتقال الحرارة الشمسية وتجنب الرطوبة. تأكد من أن تصريف المياه المتكثفة نظيف، وأن مرشح التيار المتردد نظيف، وأن لديك مراقبة كافية عن بعد. ومن خلال ميزة "Away Mode" المتوفرة في تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي، يمكن للعملاء مراقبة استهلاكهم أثناء تواجدهم بالخارج أو أثناء سفرهم.
إن ترك مكيف الهواء قيد التشغيل أثناء وجودك بعيداً يمكن أن يكون في الواقع أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من إيقاف تشغيله تماماً. لأن هذا يمنع الوحدة من العمل بجدية أكبر ولفترة أطول لتبريد المنزل الدافئ عند عودتك.
استهلاك طاقة المكيف
توصي هيئة كهرباء ومياه دبي بجدولة الصيانة الدورية لأنظمة التبريد للتأكد من أنها تعمل بكفاءة. "إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي تنظيف مرشحات تكييف الهواء كل شهرين (شهرياً في الصيف) واستبدالها بانتظام. وهذا يمكن أن يزيد بشكل كبير من كفاءة استهلاك الطاقة ويساعد في الحفاظ على ظروف داخلية مريحة."
يمكن أن يؤثر التنظيف والصيانة المنتظمة للوحدات الخارجية بشكل إيجابي على استخدام طاقة تكييف الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الوضع الصحيح للوحدات الخارجية إلى تحسين أداء الأنظمة المقسمة. على سبيل المثال، ينبغي وضعها في مكان يوفر الظل والتهوية الكافية، والابتعاد عن المناطق التي تحد من تدفق الهواء، مثل الممرات الضيقة. لا تقم بتركيب وحدات خارجية متعددة على مسافة قريبة (تجنب نفخ هواء عادم إحدى الوحدات إلى أخرى).
علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الفجوات الموجودة في النوافذ والأبواب إلى تسرب الهواء البارد. وهذا يعني أن مكيف الهواء سيضطر إلى العمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة الحرارة المثالية في المنزل. تعد الشرائط مانعة التسرب طريقة سهلة وفعالة من حيث التكلفة لزيادة كفاءة التبريد في منزلك.
دع الهواء يتدفق
إذا كنت لا تزال غير مقتنع بترك مكيف الهواء قيد التشغيل، ففكر في أن تطلب من صديق أو جار تشغيل الوحدة لمدة 30 دقيقة إلى ساعة يومياً.
إذا لم ينجح ذلك، فإن استخدام مراوح العادم في المطابخ والحمامات مع فتح الأبواب يمكن أن يساعد في إدارة مستويات الرطوبة. ومع ذلك، قد تختلف الفعالية بناءً على عوامل مثل موقع الشقة، والتعرض لأشعة الشمس، ومستوى الطابق داخل المبنى.
إن ترك الخزانات ذات الرفوف وخزانات الملابس مفتوحة على مصراعيها يمكن أن يسهل دوران الهواء بشكل أفضل داخل مساحات المعيشة الخاصة بك. إبقاء أبواب غرف النوم مفتوحة أيضاً؛ وهذا يساعد في الحفاظ على بيئة داخلية أكثر توازناً، خاصةً خلال الفترات الأكثر دفئاً.