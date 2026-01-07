تشريعات إماراتية صارمة لحماية الأصناف النباتية وضمان استدامة البيئة

إرساء إطار تشريعي متكامل يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتجارة الدولية في المنتجات الحيوانية، والمحاصيل الزراعية، والسلع النباتية. 2

اعتماد أنظمة حجر بيطري وزراعي شاملة تشمل إجراءات الوقاية، وتقييم المخاطر، والمنع، والتفتيش، والحجر الصحي، وإجراءات التخلص من الشحنات الحيوانية والنباتية قبل دخولها إلى الدولة أو خروجها منها أو عبورها (ترانزيت) عبرها.