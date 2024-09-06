"تشارلز ياردلي" رئيساً تنفيذياً لصحيفة خليج تايمز

وقد تأسست صحيفة خليج تايمز في عام 1978 كأول صحيفة يومية باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات، وتطورت اليوم لتصبح منصة رائدة وموثوقة للوسائط المتعددة.

وسيشرف ياردلي على جميع العمليات والتوجه الاستراتيجي لصحيفة خليج تايمز، بينما تواصل الشركة تحولها من صحيفة مطبوعة تقليدية إلى علامة تجارية تحريرية متعددة القنوات تركز على الرقمية.