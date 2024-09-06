"تشارلز ياردلي" رئيساً تنفيذياً لصحيفة خليج تايمز
عينت صحيفة خليج تايمز ، وهي جزء من مجموعة كلداري، "تشارلز ياردلي" رئيساً تنفيذياً جديداً لها، وانضم ياردلي إلى "خليج تايمز" في الثاني من سبتمبر وانتقل إلى دبي لتولي هذا المنصب.
وقد تأسست صحيفة خليج تايمز في عام 1978 كأول صحيفة يومية باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات، وتطورت اليوم لتصبح منصة رائدة وموثوقة للوسائط المتعددة.
وسيشرف ياردلي على جميع العمليات والتوجه الاستراتيجي لصحيفة خليج تايمز، بينما تواصل الشركة تحولها من صحيفة مطبوعة تقليدية إلى علامة تجارية تحريرية متعددة القنوات تركز على الرقمية.
وقال محمد كلداري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المشارك للمجموعة: "نحن سعداء بانضمام تشارلز إلى خليج تايمز في الوقت الذي نواصل فيه تعزيز مكانتنا كشركة إعلامية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويتمتع تشارلز بخلفية مثالية ويجلب خبرة كبيرة في تحقيق النمو والابتكار للعلامات التجارية الإعلامية العالمية، بالإضافة إلى تاريخ مهني في بناء علاقات عميقة مع العملاء والمسوقين لضمان شراكات ناجحة".
وقال تشارلز ياردلي: "إنه لشرف عظيم وامتياز عظيم أن أتولى قيادة صحيفة خليج تايمز. وأتطلع بصدق إلى التعرف على زملائي الجدد، وتوسيع نطاق الأعمال، وبناء فرص جديدة للعلامة التجارية، مع تمكين الصحافة في صحيفة خليج تايمز ".
وشغل ياردلي مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة"إيفيننج ستاندارد" Evening Standard في لندن، كما شغل مناصب عليا في دفع نمو الإيرادات في العلامات التجارية الإعلامية العالمية، بما في ذلك "ذا فايننشال تايمز" The Financial Times و" سيتي أم فوربس"Forbes Media LLC وCity AM.